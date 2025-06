IS: Naudanlihan hinnan arvioidaan nousevan

Kuluneen kevään aikana kauppojen jauhelihahyllyt ovat olleet monin paikoin tyhjillään, kun naudanlihan kysyntä on kasvanut nopeammin kuin tuotanto.

Suomessa lihaketjun erikoispiirteenä ovat pitkät sopimukset, joiden vuoksi hinnat muuttuvat suhteellisen hitaasti, Ilta-Sanomat toteaa jutussaan. Lisäksi naudanlihaketju on hajanainen toisin kuin sian- ja siipikarjanlihaketju.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) erikoistutkija Csaba Jansik sanoi maanantaina, että käänne hinnoissa on tapahtumassa.

– Sekä Euroopan unionissa että Suomessa tarjontaa on ollut niukanlaisesti, mutta kysyntä on ollut korkealla. EU:ssa naudanlihan keskihinta on lähtenyt nousuun, mutta Suomessa hintataso on jäänyt alemmalle tasolle, Jansik kertoi.

Tuoreimpien tilastojen mukaan käänne olisi kuitenkin tapahtumassa.

– Tuottajahintojen odotellaan syksyllä nousevan ja myös kaupassa hintojen odotetaan nousevan. Tämä vaikuttaa kysyntää laskevasti.

Maaseudun Tulevaisuuden mukaan naudanlihan tuottajahinnoissa on toukokuun lopussa nähty kotimaassa korotuksia etenkin hiehon hinnassa. Luken tilastoiden mukaan korotusta on ollut jopa 30 senttiä kilolta. Korotuksista huolimatta tuottajahinnat ovat edelleen Suomessa jäljessä esimerkiksi Ruotsista.