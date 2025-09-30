Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Lapsia koulun ruokalassa. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

IS: Näitä kouluruokia suomalaiset inhoavat eniten, yksi selvästi ylitse muiden

  • Julkaistu 30.09.2025 | 19:28
  • Päivitetty 30.09.2025 | 19:28
  • Ruoka
Ykkössijasta ei jäänyt epäselvyyksiä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Tilliliha on ylivoimaisesti inhotuin kouluruoka, ilmenee Ilta-Sanomien tekemästä kyselystä. Tillilihan nimesi inhokikseen kymmenen prosenttia vastaajista.

Tillilihalla on jo entuudestaan maine inhottuna kouluruokana. Maine elää sitkeänä huolimatta siitä, että kyseistä ruokaa ei ole edes tarjoiltu kouluissa enää viime vuosikymmeninä.

Toiseksi inhotuin kouluruoka oli kanaviillokki. Sen nimesi inhokikseen viisi prosenttia vastaajista. Kolmanneksi inhotuimmaksi kouluruoaksi nimettiin maksaruoat (4,2 prosenttia).

Eniten inhottujen kouluruokien listalle ylsivät myös kesäkeitto (3,6 prosenttia) ja makaronivelli (kolme prosenttia). Ainakaan viimeiseksi mainittua ei ole tarjoiltu kouluissa enää vuosikymmeninä, mutta tulosten perusteella on se on jättänyt lähtemättömän vaikutuksen varsinkin 1950- ja 1960-luvuilla koulua käyneiden keskuudessa.

IS:n teettämään kyselyyn vastasi yli 8 700 ihmistä.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)