IS: Näitä kouluruokia suomalaiset inhoavat eniten, yksi selvästi ylitse muiden

Tilliliha on ylivoimaisesti inhotuin kouluruoka, ilmenee Ilta-Sanomien tekemästä kyselystä. Tillilihan nimesi inhokikseen kymmenen prosenttia vastaajista.

Tillilihalla on jo entuudestaan maine inhottuna kouluruokana. Maine elää sitkeänä huolimatta siitä, että kyseistä ruokaa ei ole edes tarjoiltu kouluissa enää viime vuosikymmeninä.

Toiseksi inhotuin kouluruoka oli kanaviillokki. Sen nimesi inhokikseen viisi prosenttia vastaajista. Kolmanneksi inhotuimmaksi kouluruoaksi nimettiin maksaruoat (4,2 prosenttia).

Eniten inhottujen kouluruokien listalle ylsivät myös kesäkeitto (3,6 prosenttia) ja makaronivelli (kolme prosenttia). Ainakaan viimeiseksi mainittua ei ole tarjoiltu kouluissa enää vuosikymmeninä, mutta tulosten perusteella on se on jättänyt lähtemättömän vaikutuksen varsinkin 1950- ja 1960-luvuilla koulua käyneiden keskuudessa.

IS:n teettämään kyselyyn vastasi yli 8 700 ihmistä.