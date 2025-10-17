IS: Näin paljon kahvi on nyt halvempaa kuin kesällä

Kahvin hinta on laskenut tuntuvasti viime heinäkuun huippuhinnoista, kertoo Ilta-Sanomat. Hinnat ovat laskeneet kesästä jopa 17,5 prosenttia.
IS vertaili viiden eri kahvipaketin hintaa. Vertailussa oli mukana Presidentti, Juhla-mokka, Kulta-Katriina, Paulic Café New York ja Löfbergsin tummapaahtoinen Magnifica. Vertailussa oli viisi eri kauppaa Helsingin keskustan alueella.
Vertailun edullisin kahvipaketti oli Alepa Kampin keskuksesta löytynyt Kulta-Katriina. Paketin hinta oli 7,95 euroa. Vertailun kallein kahvipaketti oli Paulic Café New York, joka maksoi K-market Kotikonnussa 11,15 euroa.
Koko vertailussa kahvipaketin keskimääräinen hinta oli 9,08 euroa. Mediaanihinta oli 8,94 euroa.
Vertailussa oli huomioitu vain kahvipakettien normaalihinnat. Huomioitavaa on, että kahvipaketteja myydään usein alennuskampanjoissa, joten hyvällä tuurilla kahvipaketin voi saada nykyään jopa alle neljällä eurolla. Vertailussa ei ollut mukana myöskään kauppojen omia tuotemerkkejä, jotka ovat usein edullisempia.
Kauppaketjujen edustajat osaavat kertoa IS:lle syyn, miksi kahvipakettien hinta on laskenut. Syynä on raakakahvin hinnan aleneminen.