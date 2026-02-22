IS: Myyräkuume tarttuu useimmiten ulkorakennuksissa ja mökeillä

Runsastuneen metsämyyrä kannan vuoksi myyräkuume on yleistymässä Suomessa. Tauti tarttuu hengitysteitse, mutta se ei tartu ihmisestä toiseen, kertoo Ilta-Sanomat.
Tartunnan voi saada vain metsämyyrästä tai hengittämällä pölyä metsämyyrän virtsan saastuttamasta maaperästä. Talojen ulkorakennukset ja mökit ovat tyypillisiä paikkoja, joista tartunta tulee.
Tartunnasta oireiden alkamiseen kuluu pitkä aika, jopa kahdesta kuuteen viikkoa. Mahdollisia ensimmäisiä oireita ovat kuume, päänsärky, sekä säryt selässä ja muissa jäsenissä. Seuraavana voi tulla unettomuutta, rauhattomuutta, pahoinvointia sekä oksentelua.
Tauti voi vaikuttaa myös virtsaneritykseen, näkökykyyn ja munuaisten toimintaan.
Tautiin ei ole parantavaa hoitoa tai sitä vastaan rokotetta. Suomessa todetaan Mehiläisen mukaan vuosittain 1000–2500 myyräkuumetta.