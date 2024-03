IS: Kokoomusmeppi ihmettelee europarlamentissa kuultuja syytöksiä

Kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaan mukaan pääministeri Petteri Orpon (kok.) keskiviikkona Euroopan parlamentissa pitämästä puheesta käyty keskustelu on ollut vääristynyttä, kertoo Ilta-Sanomat.

– Tämän puheen sisältö on jäänyt aivan sivuasiaksi. Hän piti erittäin hyvän eurooppalaisen puheen. Kun media kysyy, onko koskaan suomalaista pääministeriä ryöpytetty tällä tavalla Euroopan parlamentissa, vastakysymykseni on, onko koskaan tehty näin paljon tarinaa parin mepin törkypuheen­vuoroista, Sarvamaa toteaa Ilta-Sanomille.

Sosiaalidemokraattien S&D-ryhmän puheenjohtaja Iratxe Garcia Perez kritisoi Orpoa kovin sanoin hallitusyhteistyöstä perussuomalaisten kanssa. Euroopan vasemmiston tanskalainen meppi Nikolaj Villumsen taas tylytti Orpon hallituksen työmarkkina­politiikkaa.

Garcia Perez luonnehti perussuomalaisia äärioikeistoksi ja kokoomuksen yhteistyö puolueen kanssa uhkaa espanjalaismepin mukaan demokratiaa ja eurooppalaista projektia.

Sarvamaan mukaan väitteet eivät pidä paikkaansa. Hän myös torppaa väitteet, joiden mukaan kokoomuksen eurooppalainen EPP-ryhmä olisi kaartamassa rajusti oikeaan.

– He väittävät, että EPP on menossa rajusti oikealle ja heittelevät natsikortteja. Maalataan kuvaa, että Suomessa kokoomus ja Euroopan oikeisto olisi menossa johonkin ruskeapaitojen joukkoon. Se on ihan törkeää potaskaa, Sarvamaa sanoo.

Sarvamaan mukaan espanjalaismepin rajut puheet juontuvat myös erilaisesta keskustelukulttuurista sekä eurooppalaisten meppien kotimaihinsa suunnatusta viestistä.

– Ei Garcia Perezin kritiikki kohdistunut Suomeen valtiona tai Suomen pääministeriin, Sarvamaa toteaa.