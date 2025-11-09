Verkkouutiset

Ravitsemusterapeutin mukaan perunaa ei tarvitse pelätä. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

IS: Kannattaako perunaa syödä?

  • Julkaistu 09.11.2025 | 12:57
  • Päivitetty 09.11.2025 | 12:57
  • Ruoka
Laillistettu ravitsemusterapeutti arvioi perunoiden terveellisyyttä.
Perunaa ei tarvitse väheksyä tai pelätä, arvioi laillistettu ravitsemusterapeutti Kirsi Englund Ilta-Sanomille.

Perunan kulutus on vähentynyt huomattavasti huippuvuosista. Tilastokeskuksen mukaan 1950-luvulla suomalainen söi keskimäärin 188 kiloa perunaa, 1960-luvulla 104 kiloa, ja 2000-luvulla noin 50–60 kiloa. Kulutus painottuu ikäihmisiin, nuoremmat taas suosivat pastaa ja riisiä.

Monet pitävät nykyään perunaa myös epäterveellisenä, mutta Englundin mukaan sille ei ole perusteita.

– Kyllä perunalla on paikkansa lautasella. Se on kevyttä syötävää ja tärkkelys pitää kylläisyyden tunnetta hyvin yllä, Englund huomauttaa Ilta-Sanomille.

Englund muistuttaa perunan myös sisältävän C-vitamiinia ja folaattia, sekä pitävän pastaa paremmin näläntunteen paremmin loitolla. Peruna on myös luonnon kannalta hyvä valinta, sillä se on edullista lähiruokaa.

– Lautasellinen pastaa on aika helppo syödä, mutta lautasellisesta perunoita tulee aika täysi olo, Englund tiivistää.

Tuoreissa ravitsemussuosituksissa suositellaankin korvaamaan riisiä joko perunalla tai täysjyväviljoilla.

