Flunssalääkkeitä Yliopiston Apteekissa Helsingissä. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

IS: Itsehoitolääkkeiden pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa haittoja

  • Julkaistu 28.09.2025 | 08:55
  • Päivitetty 28.09.2025 | 08:55
  • Terveys
Pakkauksen ohjeita tulee aina noudattaa.
Monet ilman reseptiä saatavilla olevat itsehoitolääkkeet on tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön, kertoo Ilta-Sanomat.

Mikäli vaiva ei helpota nopeasti, on syytä mennä lääkäriin. Oireiden taustalla voi olla vakavampi syy.

Osa lääkkeistä voi myös pitkäaikaisesti käytettynä aiheuttaa haittoja. Pidempiaikainen käyttö vaatii aina lääkärin määräyksen.

Esimerkiksi nenäsumutteen pitkäaikainen käyttö voi vaurioittaa nenän limakalvoja. kipulääkkeiden pitkäaikainen käyttö taas voi ärsyttää vatsaa.

Pitkäaikainen tulehduskipulääkkeiden käyttö voi myös altistaa särkylääkepäänsärylle. Silloin päätä alkaa särkeä, kun lääkkeen käyttö katkaistaan.

Lääkepakkauksessa olevaa pakkausselostetta on aina syytä noudattaa tarkasti. Myös mikäli oireet pahenevat lääkkeen käytöstä huolimatta, on syytä hakeutua lääkäriin.

