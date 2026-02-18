IS: Huomaamaton rahareikä voi maksaa taloyhtiön osakkaalle satoja euroja vuodessa

Monessa taloyhtiössä on rahareikä, joka voi paisuttaa osakkaiden vastikkeita huomattavasti. Asiasta kertoo Ilta-Sanomat.

Useiden eri taloyhtiöiden osakkaat kertovat havaitsemistaan epäkohdista. Osa jopa epäilee, että isännöintitoimistot perivät taloyhtiöiltä ylimääräisiä maksuja jopa tahallaan.

Osakkaiden mukaan kyse on usein pienistä ja huomaamattomista maksuista. Monesti asia on tullut ilmi, kun taloyhtiön kirjanpitoa on käyty läpi. Kirjanpidosta on saattanut löytyä lukuisia erillisveloituksia, jotka eivät kuulu isännöintitoimiston kiinteään palkkioon.

Esimerkiksi yhdessä tapauksessa isännöinti oli veloittanut taloyhtiötä huoltolaskun reklamaatiosta, vaikka taloyhtiön puheenjohtaja oli kertomansa mukaan tehnyt kaiken työn. Toisessa tapauksessa taloyhtiön teknisellä isännöinnillä oli eri hinnasto erillisveloituksille kuin hallinnollisella isännöinnillä. Erillishinnoittelusta ei oltu ilmoitettu taloyhtiön hallitukselle. Pian taloyhtiö sai erillisiä laskuja ”viikkovalvonnasta” ilman erittelyä, mitä valvonta oli käytännössä tarkoittanut.

Joskus isännöitsijät ovat veloittaneet myös kokouksista, vaikka ne tapahtuisivat toimistotyöajalla.

Vaikka kyse on pienistä summista, ajan mittaan ylimääräiset veloitukset voivat aiheuttaa taloyhtiölle mittavia kuluja. Eräässä yhtiössä erillismaksut toivat taloyhtiölle jopa 40 prosentin lisän perusmaksun päälle. Ne taas kaatuvat lopulta osakkaiden maksettavaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa vastikemaksujen nousua. Pahimmillaan ylimääräiset veloitukset voivat aiheuttaa yksittäiselle osakkaalle jopa satojen eurojen lisälaskun vuodessa.

Isännöitsijöiden ylimääräiset velotukset ovat siinäkin mielessä petollisia, että asiaa ei välttämättä havaita, ellei taloyhtiön kirjanpitoa käydä tarkasti läpi.

Asia on havaittu myös Kiinteistöliitossa. Yhteysjohtaja Timo Tossavaisen mukaan erillisveloituksia koskevat kiistat ovat ”valitettava perusasia”.