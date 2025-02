IS: Älä tee tätä virhettä asuntolainasi kanssa

Juristi, varatuomasi Jan-Olof Nyholm varoittaa Ilta-Sanomissa asuntovelallisia yleisestä virheestä.

Ongelma koskettaa niitä, joilla on yhteinen asuntolaina. Yleensä kyse on pariskunnista.

Vaarallinen tilanne voi kehittyä siitä, että pariskunnan toinen osapuoli on keskittynyt lainan lyhentämiseen samalla, kun toinen osapuoli on vastannut kotitalouden muista menoista. Tilanne voi koitua ongelmaksi siinä vaiheessa, jos pariskunta päätyy eroon jonain päivänä.

Silloin Nyholmin mukaan voi tulla vastaan tilanne, jossa asuntolainaa lyhentänyt osapuoli vaatii hyvityksenä itselleen tasinkoa avioerossa tehtävässä omaisuuden osituksessa. Edellä mainittu tilanne ei ole hänen mukaansa harvinainen, ja juristille tällaisia tapauksia tulee vastaan ”liian usein”.

– Sitten kun ero tulee, välit eivät ole yhtä lämpimät. Joskus ovat, mutta liian harvoin. Silloin on hirvittävän helppo lainoja maksaneen vaatia, että tulee huomioida, että hän on maksanut yli oman osuutensa lainanlyhennyksiä, Nyholm toteaa IS:lle.

Tässä tilanteessa toinen osapuoli voi vedota siihen, että hän on maksanut kotitalouden ruokakulut ja muut arkiset menot. Ongelmaksi voi koitua se, että toisen osapuolen on vaikea osoittaa väitettään todeksi.

– Jos elämää elävää mietit, niin kuka säästää kaikki ruokakuitit. Maksujen osoittaminen on usein hirvittävän vaikeaa.

Erotilanteessa yhteisen asunnon suhteen on käytännössä kaksi vaihtoehtoa: joko se myydään ja siitä saadut rahat jaetaan, tai toinen lunastaa sen itselleen. Jos pariskunnan toinen osapuoli on huolehtinut lainanlyhennyksistä yksinään, sillä on todennäköisesti vaikutusta myös omistusosuuksiin.

– Kyllähän hän [asuntolainaa lyhentänyt osapuoli] tulee todennäköisesti vetoamaan siihen, ja se tulee mahdollisesti vaikuttamaan aika merkittävästi siihen, kuinka osapuolten omistusosuudet jakautuvat, Nyholm toteaa.

Nyholm suositteleekin, että kaikki omaisuuden kartuttamiseen liittyvät asiat kannattaa maksa itse ja omalta tililtä. Hän suosittelee myös kaikkien menojen jakamista tasan, ruokamenoista alkaen.

– Yksinkertaisin neuvo on, että jokainen maksakoon ja lyhentäköön omaa asuntolainaansa, ja sitten ne muut juoksevat kulut jaetaan sopimuksen mukaan, Nyholm sanoo.

