IS: Älä tee näitä virheitä, kun kotona on kylmä

Työtehoseuran tutkija Tarja Marjomaa kertoo Ilta-Sanomille käytännön vinkkejä, kuinka kotona voi lisätä lämmön tuntua ilman ylimääräistä sähkönkulutusta.

Ensimmäinen on takan käyttö. Mikäli kotoa löytyy varaava takka, on nyt paras mahdollinen hetki sen polttamiseen.

– Tulisijan lämmittäminen kannattaisi aloittaa jo hyvissä ajoin ennen kovia pakkasia, jotta hormi on valmiiksi lämmin kovien pakkasten alettua. Samoin polttopuita kannattaa tuoda sisään lämpenemään. Näin takan saa nopeasti lämpenemään, kun pakkanen paukkuu. Ja tietysti polttopuiden olisi hyvä olla kuivia, Marjomaa neuvoo IS:lle.

Kovilla pakkasilla myös huonelämpötilojen säätöön kannattaa kiinnittää huomiota. Tiloissa, joissa oleskellaan, lämpötilaksi riittää Marjomaan mukaan 20 astetta. Makuuhuoneessa voi olla viileämpää, esimerkiksi 18 astetta.

Kylmällä säällä kannattaa välttää myös tuulettamista. Mikäli se on kovilla pakkasilla välttämätöntä, tuuletus kannattaa tehdä lyhyesti ja läpivedolla.

– Tarkista myös koneellisen ilmanvaihdon puhallinteho, jos asunnossa on koneellinen ilmanvaihto. Sisäilman on pakkasillakin vaihduttava, jotta sen laatu pysyy hyvänä. Varmista samalla, että mahdollinen ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenotto on kytketty päälle, Marjomaa ohjeistaa IS:lle.

Sen sijaan ilmastointi- ja jäähdytyslaitteiden viilennysasetuksen tai automaattiviilennyksen pitää Marjomaan mukaan olla pois päältä, ettei esimerkiksi takan lämmitys käynnistä viilennystoimintoa.

Kireiden pakkasten aikaan on hyvä etsiä kodista lämpövuodot. Ikkunoiden ja ovien vanhat tiivisteet kannattaa myös vaihtaa. Marjomaa suosittelee myös peittämään ikkunat paksuilla verhoilla. Tämä johtuu siitä, että ikkunoista voi tulla lämpöhukkaa.

– Ikkunan alla olevaa lämpöpatteria ja termostaattia ei saa kuitenkaan peittää, Marjomaa muistuttaa.

Mikäli kotona tuntuu liian kylmältä, Marjomaa suosittelee kiinnittämään huomiota myös mahdollisen ilmalämpöpumpun kuntoon.

– Jos käytössä on vanha ilmalämpöpumppu (yli kymmenen vuotta vanha), siitä ei välttämättä ole hyötyä kovalla pakkasella (-15 astetta kylmemmässä). Kannattaa siis tsekata pumpun käyttöohjeista, mitä niissä kerrotaan. Myös ilmalämpöpumpun puhtaus vaikuttaa sen tehoon, joten huolehdi laitteen kunnosta.

Omaa ”lämpöviihtyvyyttä” voi parantaa myös ottamalla paksut untuvatakit ja lämpimät vuodevaatteet käyttöön. Jalat saa kylmällä säällä tuntumaan lämpimimmiltä laittamalla mattoja lattialle. Lisäksi Marjomaa suosittelee käyttämään villasukkia ja sisätossuja.

Marjomaa suosittelee kiinnittämään huomiota myös liesituulettimen käyttöön pakkasilla. Liesituuletinta ei kannata pitää tarpeettomasti päällä, sillä sen kautta karkaa uunin ja lieden tuottamaa lämpöä.