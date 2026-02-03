Iranissa kytee sisällissota

Iranin johto on reagoinut julkisesti uhmakkaasti mahdolliseen Yhdysvaltain ilmahyökkäykseen, mutta Teheranin kerrotaan vedonneen diplomaattikanavia pitkin Valkoiseen taloon konfliktin välttämiseksi. Maan ydinohjelman kohtalosta on neuvoteltu Lähi-idän maiden välityksellä.

Eri puolilla Irania puhjenneissa laajoissa mielenosoituksissa kuoli ainakin tuhansia ja mahdollisesti jopa yli 30 000 ihmistä tammikuussa.

Ajatollah Ali Khamenein islamilaisen hallinnon brutaalit toimet saivat Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin lupaamaan oppositiolle tukeaan, mutta iskut peruttiin viime hetkellä ilmeisesti riittämättömien valmistelujen vuoksi. Iranin lähialueelle on koottu viime viikkoina runsaasti sotakalustoa ja ilmaoperaatioiden kannalta kriittisen tärkeitä ilmatankkereita.

Israel on pysytellyt pitkälti hiljaa, mutta BBC:n mukaan pääministeri Benjamin Netanjahu uskoo otollisen hetken tulleen vallanvaihdolle Iranissa.

Iranin kaupunkien kadut ovat hetkellisesti rauhoittuneet ja kaupat ovat jälleen auki. Economist-lehden haastattelemien paikallisten mukaan levottomuuksien jäljet eivät ole vielä unohtuneet, ja kaduilla edelleen haisee veri ja tuhka.

Poliittista tilannetta kuvaillaan ”hiljaiseksi sisällissodaksi”. Monet kokevat, että maa on jakautunut jyrkästi kahtia Khamenein hallinnon tukijoihin sekä rojalisteihin, jotka haluavat palauttaa valtaan Pahlavin dynastian.

Hallinnon propagandassa mielenosoittajia kutsutaan ulkovaltojen agenteiksi, palkkasotureiksi tai terroristeiksi. Oppositio sanoo hallinnon tuoneen tuekseen shiiamiliisejä Irakista ja muista maista. Monet iranilaiset katsovat, että ainoa tie eteenpäin edellyttää lisää väkivaltaa ja verenvuodatusta.

Ali Khamenei on viime aikoina kadonnut pitkälti julkisuudesta, sillä hän pelkää Yhdysvaltain sotatoimia ja on piiloutunut bunkkeriinsa. Hallinnon toimet järkyttivät monia tammikuussa, sillä islamilainen hallinto ei ollut aiemmin turvautunut yhtä massiiviseen tappamiseen.

Kriisi tuskin on katoamassa, sillä levottomuuksiin johtaneet talousvaikeudet piinaavat edelleen Irania. Monet hinnat ovat nousseet eksponentiaalisesti. Asiantuntijoiden mukaan on mahdollista, että näistä lähtökohdista voi puhjeta lähiaikoina laajempi sisällissota myös ilman Yhdysvaltain väliintuloa.