Iran varoittaa laajasta sodasta

Iranin ylin johtaja, ajatollah Ali Khamenein mukaan mikä tahansa hyökkäys Irania vastaan tulisi johtamaan laajempaan alueelliseen konfliktiin.
Yhdysvallat on koonnut sotavoimaa lähialueelle odotettua iskua varten. Presidentti Donald Trump uhkasi tammikuun alussa puuttua tilanteeseen Iranin hallinnon surmattua tuhansia mielenosoittajia, mutta viime päivinä Teheranin ydinohjelmasta on käyty taustaneuvotteluita Yhdysvaltain Lähi-idän liittolaisten johdolla.
– Amerikkalaisten on syytä tietää, että jos he aloittavat sodan, niin tällä kertaa siitä tulee alueellinen sota, Khamenei sanoi Tasnim-uutistoimiston mukaan.
Donald Trump sanoi aiemmin toivovansa, että neuvottelut johtaisivat kaikkien osapuolten kannalta hyväksyttävään tulokseen. Myös Teheranin suunnalta viestittiin optimistiseen sävyyn, vaikkakin luottamusta Yhdysvaltoihin kuvailtiin vähäiseksi.
Asiantuntijoiden mukaan Iranin puolustuskyky on heikentynyt merkittävästi viime vuonna käytyjen yhteenottojen seurauksena. Maan ilmatorjunta oli kyvytön estämään Israelin laajaa ilmaiskujen sarjaa, minkä lisäksi Yhdysvallat moukaroi useita ydinohjelman keskeisiä kohteita.
Iran on uhannut sulkea mahdollisen hyökkäyksen jälkeen 33 kilometriä leveän Hormuzinsalmen, jonka kautta kulkee viidesosa maailman raakaöljykuljetuksista.
Lauantaina Iranissa kerrottiin kahdesta räjähdyksestä. Paikallismediassa tapauksia kuvailtiin kaasuvuodoiksi.