Iranin valtion televisio näytti Israelin tuhoja – video oli Chilen metsäpaloista

Iranin valtion televisio on juhlistanut viime öistä hyökkäystään Israelin kimppuun railakkaasti. Ongelmana vain on ollut, ettei hyökkäys tuottanut sellaisia tuloksia, joita kelpaisi esitellä. Israel ja sen liittolaiset onnistuivat tuhoamaan 99 prosenttia sadoista ohjuksista ja lennokeista. Niinpä maan uutisoinnissa onkin päädytty käyttämään kuvitusta metsäpalosta maailman toiselta puolelta Chilestä.

Asiaan on kiinnittänyt huomiota viestipalvelu X:ssä muun muassa BBC:n toimittaja ja faktantarkistaja Shayan Sardarizadeh. Hän on jakanut jutun alta löytyvän videon ja verrannut sitä kuvakaappaukseen Iranin valtion television lähetyksestä.

– Iranin valtion televisio on näyttänyt tätä videota jatkuvasti tänä iltana todisteena siitä, että sen ohjukset osuivat maahan ja kohteisiin Israelissa, Sardarizadeh kirjoittaa.

Alunperin luultiin, että video olisi peräisin Teksasista ja olisi liittynyt maatilapaloon maaliskuulta, mutta toimittaja korjasi myöhemmin, että kyseessä onkin video Chilen metsäpaloista helmikuulta.

– Cazadores de Fake Newsin (espanjankielinen valeuutisia paljastava tili) mukaan klippi näyttää tulipaloa Achupallasissa (Viña del Marissa) Chilessä ja se on kiertänyt sosiaalisessa mediassa helmikuusta lähtien.

Correction: The video is even older than that, and it's from Chile, not Texas.

Accordong to @cazamosfakenews, the clip shows fire "in Achupallas (Viña del Mar) in Chile and has been circulating on social networks since February".https://t.co/z7AV2ki7Cc

— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) April 14, 2024