Iranin väijyvä ohjus yllätti – 11 USA:n Reaper-lennokkia ammuttu alas

Iranin käyttämä väijyvä 358-ohjus on väitetysti aiheuttanut kovia tappioita Yhdysvaltain MQ-9 Reaper -lennokeille.

Lennokkeja on mukaan menetetty sodan aikana jo yksitoista. Yhdysvallat ei ole paljastanut yksityiskohtia kuten sitä, millaisia asejärjestelmiä lennokkien tuhoamiseen on käytetty. Iranista on kuitenkin julkaistu videoita, joiden väitetään näyttävän lennokkien alas ampumisia 358-ohjuksilla.

Yhdentoista lennokin menetys tarkoittaa noin 330 miljoonan dollarin tappioita.

Brittiläinen historioitsija Chris Owen on koonnut alta löytyvään ketjuunsa videoita ohjuksesta.

Myös nimellä SA-67 tunnettu ohjus on melko uusi ilmatorjunta-ase, joka on kehitetty erityisesti droonien ja muiden suhteellisen hitaiden ilma-alusten torjuntaan. Kyseessä on ominaisuuksiltaan harvinaislaatuinen asejärjestelmä, jota kuvataan usein eräänlaiseksi ilmassa partioivaksi tai ”väijyväksi” ohjukseksi.

Ohjus voidaan laukaista maasta yksinkertaisesta laukaisulaitteesta, minkä jälkeen se nousee lentokorkeuteen ja jää kiertämään valittua aluetta etsien kohteita. Kun ohjus havaitsee sopivan maalin, se syöksyy sitä kohti ja räjähtää.

Ohjuksen kantaman uskotaan olevan kymmeniä kilometrejä tai jopa noin sadan kilometrin luokkaa. Ohjus pystyy tiettävästi toimimaan ilmassa useita minuutteja ennen maalin löytämistä. Ohjuksen on kerrottu käyttävän infrapunahakupäätä, mikä mahdollistaa droonien, helikopterien ja muiden hitaiden kohteiden tehokkaan torjunnan. Passiivisen maalinhaun ansiosta ohjusta on vaikea havaita.

Ohjuksia on löydetty Iranista lähteneistä asekuljetuksista, jotka on tarkoitettu Teheranin liittolaisille Lähi-idässä. Yhdysvaltain laivasto on esimerkiksi takavarikoinut Adeninlahdella ja Arabianmerellä aseiden salakuljetuseriä, joihin sisältyi 358-ohjuksia.

Analyytikoiden mukaan Iran on käyttänyt 358-ohjusta liittolaistensa ilmatorjuntakykyjen vahvistamiseen. Ohjus soveltuu tähän hyvin, koska se on suhteellisen kevyt, helppo kuljettaa ja laukaistavissa yksinkertaisista laukaisimista. 358-ohjuksia on ollut esimerkiksi Jemenin Huthien käytössä.