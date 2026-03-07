”Iranin sota tarjoaa Ukrainalle mahdollisuuden”

Yhdysvaltojen hyökkäys Iraniin tarjoaa Ukrainalle mahdollisuuden esitellä osaamistaan, kirjoittaa arvostettu sotatieteilijä Lawrence Freedman Financial Timesissa. King’s College Londonin emeritusprofessori Freedman kuvailee sodan menneen pitkälti Yhdysvaltojen ja Israelin suunnitelmien mukaisesti, mutta toteaa sodilla olevan aina ennalta arvaamattomia tai tahattomia seurauksia.

Yhdysvallat ja Israel ovat saavuttaneet ilmaherruuden Iranin yllä, tuhonneet Iranin laivaston ja pommittaneet maan ydinohjelmaa, Freedman luettelee. Nyt tähtäimessä ovat etenkin Iranin ohjuslaukaisimet.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Droonit eivät ole yhtä tappavia, mutta niitä on enemmän – mikä tarjoaa Ukrainalle mahdollisuuden osoittaa arvonsa tämän uhan torjumisessa, onhan maa maailman huippua mitä tulee Shahed-droonien pudottamiseen, professori kirjoittaa.

Iran on Ukrainan sodan aikana toimittanut liittolaiselleen Venäjälle runsaasti pahamaineisia Shahed-drooneja. Ukrainan kyky vastata Venäjän droonisodankäyntiin on herättänyt kansainvälistä huomiota.

– (Donald) Trump puhui tämän sodan alkaessa yhä töykeästi presidentti Volodymyr Zelenskyistä. Ehkä hän ei kuvitellut saattavansa tarvita Ukrainan presidentin apua vain päiviä sodan syttymisen jälkeen, Freedman jatkaa.

Trump vertasi aikaisemmin tällä viikolla Zelenskyitä 1800-luvulla eläneeseen sirkustirehtööri P. T. Barnumiin. Yhdysvaltojen puolustusministeriön kerrottiin jo torstaina käyvän keskusteluja Ukrainassa valmistettujen torjuntadroonien hankkimisesta.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Freedmanin mukaan Iranin sodan tahattomat seuraukset tulevat olemaan lähinnä poliittisia tai taloudellisia. Iranin nykyinen islamistihallinto voi Freedmanin mukaan romahtaa, mutta valtatyhjiö saattaa osoittautua vaaralliseksi, hän kirjoittaa Irakiin ja Libyaan viitaten.

– Ilman Yhdysvaltojen maavoimien vahvaa läsnäoloa, tilanne voi käytännössä karata Washingtonin hallinnasta seurauksin, joita kukaan ei pysty ennustamaan.