Donald Trump haluaa nyt apua Ukrainalta

Yhdysvaltain puolustusministeriö sekä ainakin yksi Persianlahden maista käyvät neuvotteluja Ukrainassa valmistettujen torjuntadroonien hankkimiseksi, kertovat lähteet Ukrainan puolustusteollisuudesta Financial Times -lehdelle.

Iranin laukaisemia Shahed-räjähdelennokkien aaltoja on torjuttu Patriot-ohjuksilla Israelin ja Yhdysvaltojen aloitettua sodan, mutta niiden varastot ovat hupenemassa.

Ukraina puolestaan on tehnyt pioneerityön käyttäessään massatuotettuja, muutaman tuhannen dollarin hintaisia torjuntadrooneja tuhotakseen venäläisten Shahed-versiot. Yksi Shahed-lennokki maksaa noin 30000 dollaria, mutta torjuntaohjus kuten Patriotin PAC-3 maksaa yli 13,5 miljoonaa dollaria kappaleelta.

Eräs ukrainalainen virkamies kuvaili Pentagonin kanssa käytyjä keskusteluja arkaluontoisiksi.

– Havaittavissa on kuitenkin selvä kiinnostuksen kasvu ukrainalaisia torjuntadrooneja kohtaan, jotka pystyvät pysäyttämään Shahedin erittäin pienin kustannuksin, hän kommentoi.

Eräs paikallisen puolustusteollisuuden edustaja sanoi, että kaikkien ukrainalaisten järjestelmien myynti, vaikka niitä valmistettaisiin maan ulkopuolella, edellyttäisi koordinointia Kiovan kanssa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi tiistaina keskustelleensa Qatarin emiirin Tamim bin Hamad al-Thanin sekä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien presidentin Mohammed bin Zayed al-Nahyanin kanssa ukrainalaisen droonintorjuntateknologian käytöstä.

– Ukrainan osaaminen Shahed-droonien torjunnassa on tällä hetkellä maailman edistyneintä, Zelenskyi sanoi.

– Yhteistyö kumppaneidemme suojelemiseksi voi kuitenkin edetä vain, jos se ei heikennä omia puolustuskykyjämme, Zelenskyi jatkoi.

Omista droonintorjunta-asevarastoistaan huolissaan oleva Ukraina kuitenkin arvioi, että jos Lähi-idän maat käyttäisivät torjuntadrooneja, Patriotin PAC-3-ohjuksia jäisi enemmän Ukrainan käyttöön. Ukraina tarvitsee niitä suojautuakseen Venäjän risteily- ja ballistisia ohjuksia vastaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kiistänyt, että torjuntaohjuksista voisi tulla pulaa. Trump sanoi Politicolle, että keski- ja korkeatason ammuksia on varastossa käytännössä rajattomasti.

Iranin lennokkivaraston suuruutta ei tiedetä

Asiantuntijoiden mukaan Iran on saattanut varastoida kymmeniä tuhansia Shahedeja, jotka ovat helppoja piilottaa ja voidaan laukaista lähes mistä tahansa.

Ukraina on siirtynyt käyttämään droonien torjunnassa halvempia aseita, kuten ilmatorjuntatykkejä ja konekiväärein varustettuja ajoneuvoja. Venäjä on käyttänyt Shahedeja Ukrainaa vastaan täysimittaisen hyökkäyksensä alusta vuodesta 2022 lähtien.

Viime syksystä lähtien Ukraina on käyttänyt myös nopeita torjuntadrooneja, jotka voivat saavuttaa noin 250 kilometrin tuntinopeuden ja siten ottaa kiinni Shahed-droonin, jonka huippunopeus on 185 km/h.

Toistaiseksi Kiova ei ole onnistunut kehittämään tehokasta torjuntaa Venäjän uusille, paikallisesti valmistetuille ja suihkumoottorilla varustetuille Geran-3-drooneille, jotka lentävät yli 550 km/h-nopeudella. Ukrainan puolustusministeriön mukaan Venäjä laukaisi niitä viime vuonna Ukrainaan 54000 kappaletta.