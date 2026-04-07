Iranin saarilinnakkeesta voidaan käydä verinen kamppailu

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut Irania entistä kiivaammilla ilmaiskuilla, jos Teheranin hallinto ei avaa energialiikenteen kannalta kriittistä Hormuzinsalmea. Israel puolestaan varoitti iranilaisia välttämään junaliikennettä odotettujen uusien iskujen valossa.

Valkoinen talo voi joutua turvautumaan maajoukkojen käyttöön, jos tilanteeseen ei tule lähiaikoina muutosta. Tällöin taistelua voitaisiin käydä tiiviiden metsien, suolaluolien ja ohjusbunkkereiden peittämästä Qeshmin saaresta.

Persianlahden suurin saari hallitsee Hormuzinsalmen kapeinta kohtaa, jonka kautta kulkee normaalisti viidesosa maailman öljystä. Yli 130 kilometrin pituiselle alueelle on rakennettu laaja sotilastukikohtien verkosto, mutta sen kallioisen maaston alle kätkeytyvien asejärjestelmien todellista laajuutta ei tunneta.

Jos Donald Trump määrää maaoperaation salmen avaamiseksi, Qeshm olisi useiden asiantuntijoiden mukaan todennäköisin kohde. Alueella on valmiudessa noin 5 000 merijalkaväen ja 3 000 maahanlaskujoukkojen sotilasta sekä satoja erikoisjoukkojen taistelijoita.

Hudson-instituutin tutkija ja entinen Pentagon-virkamies Bryan Clark pitää saarta ilmeisenä maihinnousukohteena.

– Jos rannikolla sijaitseva sotilasvoima halutaan saada pois pelistä, niin se pitäisi tehdä Qeshmin kautta, Clark sanoo Telegraphille.

Saaren haltuunotto heikentäisi merkittävästi Iranin kykyä uhata kauppamerenkulkua ohjuksin, droonein, merimiinoin ja nopeilla hyökkäysveneillä. Se mahdollistaisi myös miinanraivauksen ja salmen valvonnan.

Vahvasti linnoitettu kohde

Qeshmin suojaksi on sijoitettu runsaasti iranilaisjoukkoja. Persianlahden turvallisuuteen erikoistunut tutkija Rashid al-Mohanadi arvioi, että saarella on koko Iranin asearsenaali käytössä: meritorjuntaohjuksia, miinoja ja ansoitteita.

Saaren koko, haastava maasto ja läheisyys Iranin mantereeseen suosivat puolustajaa. Vaikka saari vallattaisiin, sen turvaaminen olisi vaikeaa, koska Iran pystyisi iskemään mantereelta.

Lähi-itään lähetettyjen amerikkalaisjoukkojen koko viittaa pikemminkin rajattuun operaatioon eikä pitkäkestoiseen maasotaan.

Japanin Okinawalta siirretty merijalkaväkiyksikkö saapui alueelle kuun alussa. Tukena on monia pinta-aluksia, F-35-hävittäjiä, Osprey-helikoptereita ja maihinnousukalustoa. Paikalla on lisäksi eliittijoukkoihin lukeutuvan 82. maahanlaskudivisioonan alaisia joukkoja.

Teheran odottaa

Iranin parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf reagoi arvioihin mahdollisesta maaoperaatiosta uhmakkaasti.

– Miehemme odottavat amerikkalaissotilaiden saapumista sytyttääkseen heidät tuleen ja rangaistakseen heidän alueellisia liittolaisiaan lopullisesti, puhemies totesi.

Teheranissa sotilasliikkeet tulkitaan merkiksi siitä, että Donald Trumpin hallinto käyttää diplomatiaa savuverhona.

Yhdysvaltain viidennen laivaston entinen komentaja, vara-amiraali evp. Kevin Donegan muistuttaa, että joukkojen keskittäminen alueelle on harvoin pelkkää poseeraamista.

– Pystyykö Yhdysvallat siihen? Kyllä. Mutta on toinen kysymys, tekeekö se niin, Donegan sanoo.