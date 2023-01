Iranin lennokeissa kymmeniä länsimaisia komponentteja

Ukrainan viranomaiset tutkivat iranilaisen Shahed-136 -lennokin jäänteet, joka ammuttiin alas Ukrainan Harkovassa lokakuussa. Uutiskanava CNN:n sai Ukrainan tiedustelupalvelun raportin lennokin osista.

Selvitys on toimitettu myös Yhdysvaltain hallituksen viranomaisille viime vuoden lopulla. CNN:n mukaan se havainnollistaa Joe Bidenin hallinnon ongelman laajuutta, joka on vannonut lopettavansa Iranin lennokkituotannon. Venäjä on ampunut niitä Ukrainaan jo satamäärin.

Valkoinen talo on perustanut koko hallinnon laajuisen työryhmän tutkimaan, kuinka Yhdysvalloissa ja länsimaissa valmistettua tekniikka – aina pienemmistä laitteista, kuten puolijohteista ja GPS-moduuleista suurempiin osiin, kuten moottoreihin – on päätynyt iranilaisiin lennokkeihin.

Ukrainalaisten Shahed-136:sta poistamista 52 komponentista 40 näyttää olevan 13 eri amerikkalaisen yrityksen valmistamia. Kaksitoista eri komponenttia on valmistanut yritykset Kanadassa, Sveitsissä, Japanissa, Taiwanissa ja Kiinassa.