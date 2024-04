Iranin joukot täydessä valmiudessa – ”Kaikkeen pitää varautua”

Yhdysvallat on huolissaan Iranin mahdollisesta kostoiskusta Israelia vastaan, kertoo The New York Times.

Useita Iranin vallankumouskaartin upseereita kuoli Israelin ilmaiskussa Syyrian pääkaupunki Damaskoksessa maanantaina. Iskussa kuoli myös palestiinalaisen aseellisen Islamilainen Jihad-järjestön jäseniä.

Iran on asettanut asevoimansa korkeimmalle valmiustasolle. Maan johto on päättänyt The New York Timesin mukaan, että Iranin on vastattava Israelin iskuun.

Yhdysvallat ja Israel ovat kohottaneet sotilaallista valmiuttaan alueella.

Irania tukevan Hizbollah-järjestön johtaja Hassan Nasrallah sanoi Iranissa ja Libanonissa lähetetyssä videoidussa puheessaan, että Iranin vastaisku voi tulla milloin tahansa.

– Meidän pitää varautua kaikkiin mahdollisuuksiin, hän sanoo.

Iran ei ole kommentoinut iskua julkisesti. Maan YK-suurlähettiläs Amiir Saed Irvani ei ole suostunut antamaan lausuntoa aiheesta painottaen, että hän on ”valmis antamaan haastattelun Iranin vastattua Israelin toimiin.”

Iran vastannut ennenkin voimakkaasti iskuihin sen johtohahmoja vastaan. Neljä vuotta sitten Yhdysvaltojen tapettua Quds-joukkojen päällikön, kenraalimajuri Qassim Suleimanin, Iran teki ohjusiskuja Yhdysvaltojen tukikohtiin Irakissa. Iranin iskuissa haavoittui yli sata sotilasta.

Asiantuntijoiden mukaan Iran tulee todennäköisesti iskemään suoraan Israelia vastaan sen sijaan, että se tekisi sen epäsuorasti tukemiensa aseellisten joukkojen kautta.

Yhdysvaltojen ilmavoimia Lähi-idässä johtavan kenraaliluutnantti Alexus Grynkewichin mukaan Iran ei kuitenkaan todennäköisesti halua joutua sotaan Yhdysvaltojen tai Israelin kanssa.

– En usko, että iranilaiset haluavat laajempaa alueellista konfliktia. He haluavat hyödyntää kriisiä, mutta he eivät halua sotaa kenenkään kanssa tällä hetkellä.

Grynkewichin mukaan on kuitenkin tärkeää tarkkailla, miten Iran vastaa iskuun herkällä korvalla, koska tilanne voi vielä muuttua.

– Me tarkkailemme tilannetta koko ajan ja kuuntelemme, mitä Iran sanoo siitä, miten he aikovat vastata iskuun.

Maan ylin johtaja ajatollah Ali Khamenei on sanonut ”rankaisevansa Israelia” iskussa kuolleille upseereille pidetyissä valtiollisissa hautajaisissa tiistaina. Pitämässään puheessa hän keskittyi kuitenkin suurimmaksi osaksi puhumaan sisäpoliittisista kysymyksistä kuten hijabin käytöstä.