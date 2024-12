Iranin droonitukialus havaittiin merellä

Iranin asevoimat on muuttanut useita vuosia kestäneessä hankkeessa entisen rahtialuksen lennokkien tukialukseksi.

Business Insiderin julkaisemien satelliittikuvien perusteella Shahid Bagheri -alus oli kotisatamassaan Bandar Abbasin lähellä 12. marraskuuta, mutta poistui merelle kuun loppuun mennessä.

Merisodankäynnin asiantuntija H. I. Sutton uskoo ”drooniemoaluksen” aloittaneen testit Iranin rannikon edustalla. On epäselvää, kuinka pitkään näitä jatketaan.

Uuden sota-aluksen taustalla on Teheranin pyrkimys laajentaa voimaprojektiotaan omia rannikkojaan kauemmas. Droonialuksen pohjana oli rahtialus Perarin, joka päätettiin muuntaa vuonna 2021 vallankumouskaartin käyttöön.

Noin 240-metrisen aluksen on sanottu muistuttavan ulkoiselta rakenteeltaan Neuvostoliiton lentotukialuksia. Vielä ei ole tiedossa, minkätyyppisiä lennokkeja ja kuinka monta sen arsenaaliin kuuluu. Alukselle todennäköisesti sijoitetaan sekä tiedustelu- että räjähdelennokkeja.

Maxar-yhtiön satelliittikuvien perusteella Shahid Bagheri oli merellä 12. joulukuuta.

new satellite imagery of Iran's "drone ship" — the Shahid Bagheri, a commercial container ship modified to become a military drone carrier for the Iranian Navy, now conducting sea trials. Taken Dec. 12. Older images at dry dock from Feb and Nov. 2023)📸@Maxar. pic.twitter.com/v2cN2WzhOg

— Mike Eckel (@Mike_Eckel) December 13, 2024