Iranin asevarustelu jatkuu Kiinan tuella – Pekka Toveri: Rauha edellyttää hallinnon vaihtoa

Europarlamentaarikko, kenraalimajuri (evp.) Pekka Toveri (EPP/kok.) kommentoi sosiaalisessa mediassa tuoretta uutista, jonka mukaan Kiina on toimittamassa Iranille ballististen ohjusten ainesosia. Toverin mukaan Iranin asevarustelu ei ole yllättävää.

– Ei mitään uutta tässä. Diktatuureille neuvottelut ovat vain keino löytää aikaa valmistautua seuraavaan hyökkäykseen, Toveri toteaa viestipalvelu X:ssä.

– Sopimukset on tarkoitettu rikottaviksi. Todellinen rauha koittaa vasta hallinnon vaihtumisen jälkeen.

Toveri viittaa Wall Street Journalin uutiseen, jonka mukaan Iran on tilannut tuhansia tonneja ballististen ohjusten ainesosia Kiinasta.

Lehden lähteiden mukaan Iranin tilaamat kemialliset aineet riittäisivät polttoaineeksi satoihin ohjuksiin. Ensimmäisten lähetysten odotetaan saapuvan Iraniin tulevien kuukausien aikana.

Iran käy ydinohjelmaa koskevia neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa, mutta kieltäytyy keskustelemasta ohjusohjelmansa rajoittamisesta. Samalla maa on kasvattanut lähes asekelpoisen uraanin varastojaan.

Israelin ilmaiskut vaurioittivat Iranin ohjustuotantolaitteita merkittävästi viime vuonna, mutta Iran on alkanut korjata niitä ja rakentaa ohjusarsenaaliaan uudelleen.

Yhdysvallat on asettanut uusia pakotteita Iranin ja Kiinan toimijoille, jotka liittyvät ohjusmateriaalien hankintaan.

