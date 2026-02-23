Iranilla on yksi mahdollisuus ennen massiivista iskua

Yhdysvaltain ja Iranin neuvottelijoiden odotetaan käsittelevän torstaina Genevessä Teheranin tuoretta esitystä uudesta ydinsopimuksesta.

Asiantuntijoiden mukaan kyseessä voi olla viimeinen tilaisuus Yhdysvaltain sotilasoperaation estämiseksi. Presidentti Donald Trump on koonnut Iranin lähialueelle valtavan määrän laivaston aluksia ja lentokalustoa, ja niitä tuskin vedetään pois ilman merkittäviä myönnytyksiä ajatollah Ali Khamenein hallinnolta.

Korkea-arvoinen amerikkalainen hallintolähde sanoo Axiosille, että Teheranin yksityiskohtainen luonnos toimitetaan Valkoiselle talolle tiistaihin mennessä.

Jos diplomatian tie ei etene, olisi edessä massiivinen Yhdysvaltain ja Israelin operaatio. Ilmaiskujen tavoitteena voisi olla Ali Khamenein surmaaminen ja nykyhallinnon kaataminen.

Donald Trump uhkasi puuttua Iranin tilanteeseen jo tammikuussa, mutta alueella ei ollut tuolloin riittävästi asevoimien kalustoa. Yhdysvaltain liittolaismaat Lähi-idässä kehottivat lisäksi Trumpia kokeilemaan ensin diplomatiaa Teheranin ydinohjelman rajoittamiseksi.

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoi CBS:lle, että hän odottaa tapaavansa Valkoisen talon lähettiläät Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin Genevessä torstaina. Witkoffin ja Kushnerin kerrotaan vedonneen Trumpiin diplomatian jatkamiseksi.

Lentotukialus USS Abraham Lincolnin johtama laivasto-osasto saapui iskuetäisyydelle tammikuun lopulla. Toinen tukialus eli USS Gerald R. Ford saapui Välimeren kautta vahvistukseksi viime päivinä. Punaisellamerellä, Hormuzinsalmella ja Välimerellä on ainakin seitsemän Arleigh Burke -luokan ohjushävittäjää.

Tukena on useita muita aluksia, kuten miinanraivaukseen soveltuva USS Canberra. Sukellusveneitä uskotaan olevan paikalla ainakin kaksi.

F-35-, F-22-, F-15-, F-16- ja F-18-hävittäjien ohella Lähi-idän alueelle on tuotu runsaasti ilmatankkereita. Hävittäjiä on noin 250 ja tankkerikoneita 50 kappaletta.