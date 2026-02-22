Asiantuntija Iranista: Neuvottelubluffi alkaisi olla kyseenalainen näytös

Liike on todennäköisempää kuin perääntyminen, analysoi turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen Yhdysvaltojen ja Iranin sodan partaalle kiristyneitä välejä. Vanhasen mukaan Yhdysvaltojen sotilaallinen läsnäolo aluella on nyt niin suuri, että ”pelkkä neuvottelubluffi alkaisi olla poliittisesti ja taloudellisesti kyseenalainen näytös”.

Vanhanen arvioi tilannetta viestipalvelu X:ssä.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on ilmoittanut tahtovansa Iranin kanssa ydinsopimuksen, ja Valkoisen talon sisäpiirilähteiden mukaan Trump harkitsee rajattua sotilaallista iskua painostaakseen Teheranin sopuun. Torstaina Trump sanoi tekevänsä päätöksen seuraavasta siirrostaan kahden viikon sisällä.

Vanhanen toteaa Yhdysvaltojen siirtävän alueelle jo toista lentotukialustaan. Kyse ei asiantuntijan mukaan siten ole pelkistä kovista sanoista, vaan teoista, ja kahdella aluksella Yhdysvallat pysty tarvittaessa iskemään nopeasti.

– Taannoin iranilainen drooni lähestyi tukialusta ja se ammuttiin alas, joka kertoo kireydestä. Tällaista ei tehdä, jos kaikki olisi vain “neuvottelutaktiikkaa”. Trumpin leirissä on kaksi linjaa: a) diili, jos tämä näyttää voitolta tai b) iskut, jos diiliä ei synny nopeasti.

Yhdysvaltojen kongressissa valmistellaan paraikaa esitystä, joka rajaisi presidentin valtaa iskeä Iraniin ilman kongressin hyväksyntää. Hälytyskellot soivat Yhdysvaltojen sisällä, Vanhanen kuvailee, sillä vastaaviin toimiin ryhdytään yleensä silloin kun sodan pelätään voivan syttyä nopeasti.

Asiantuntija pitää Yhdysvaltojen rajattua iskua Iraniin mahdollisena.

– Jos pitäisi arvioida kaiken nyt nähtävän ja Trumpin aiempi toiminta tuntien, todennäköisin polku on tämä: neuvotteluja jatketaan vielä, mutta samaan aikaan valmistaudutaan ja asetetaan aikarajoja. Rajattu isku tai sarja iskuja Iranin ydin- tai sotilaskohteisiin mahdollinen.