Iran uhkaa iskulla USA:n tukikohtaan – ”katastrofaaliset seuraukset”

Iranin sotilaskomentajien sanotaan harkitsevan ennaltaehkäisevää iskua Intian valtamerellä sijaitsevaan USA:n ja Britannian yhteiseen Diego Garcian tukikohtaan, kertoo Fox News viitaten Telegraphiin.

Iranin uskotaan yrittävän saada presidentti Donald Trump luopumaan mahdollisista sotilaallisista iskuista Irania vastaan.

– Pitää pystyä määrittelemään, kuten aina Iranin sotilaallisissa uhkauksissa, mikä on uhoa ja mikä todellista, sanoo Foundation for Defense of Democracies -ajatushautomon tutkija Behnam Ben Taleblu viitaten Iranin väitettyihin uhkauksiin liittyen USA:n tukikohtaan.

– Harhauttaminen on propagandaväline, jota käytetään vahvistamaan pelotetta ja estämään tilanne, joissa heikko (Iranin) hallinto joutuisi taistelemaan. Uhkailemalla laaja-alaisesti hallitus toivoo, ettei sen tarvitse taistella missään – eli se voi jatkaa vallankumouksellista ulkopolitiikkaansa ilman, että kukaan kiistää sitä.

Fox News ei ole pystynyt itsenäisesti vahvistamaan hyökkäyksen uhkaa Diego Garcian tukikohtaan. Asiantuntijat ovat kuitenkin varoittaneet siitä, että Iranilla todennäköisesti on erilaisia sotilaallisia kyvykkyyksiä iskeä kauempana sijaitseviin USA:n strategisiin kohteisiin. Iranin pitkän kantaman ohjuskyvyistä ei ole tarkkaa käsitystä.

Trump on viime päivinä lisännyt uhkauksiaan Irania kohtaan ja varoittanut suoran konfliktin mahdollisuudesta, jos Iran ei lopeta Huthi-terroristien aseistamista ja ydinaseohjelmansa edistämistä.

Toistaiseksi on epäselvää, millä tavalla USA vastaisi sen asevoimia vastaan kohdistuvaan suoraan hyökkäykseen. Arvioiden mukaan tämä todennäköisesti osoittautuisi katastrofaaliseksi Iranille, jonka puolustuskyvyt osoittautuivat kyseenalaisiksi Israelin iskuja vastaan.

USA:n kerrotaan siirtävän merkittävän määrän B-2-häivepommikoneita Diego Garciaan. Julkisuudessa liikkuvien tietojen perusteella tukikohtaan ollaan siirtämässä salaa jopa seitsemän B-2-konetta. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.