Iran uhkaa iskeä Yhdysvaltain tukikohtiin, jos USA hyökkää

Iranin viranomaiset uhkaavat kärjistää konfliktia Yhdysvaltojen kanssa mahdollisen amerikkalaisten tekemän iskun jälkeen ja viestivät harkitsevansa sotilasoppinsa muuttamista. Nykyisen sotilasopin mukaan vastatoimet pidetään rajattuina vastakkainasettelun hillitsemiseksi Washingtonin kanssa. Asiasta uutisoi Financial Times.

Iranin asevoimien esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Abdolrahim Mousavi, sanoi tällä viikolla, että vaikka Iranin strategiana oli aiemmin estää eskalaatio, Yhdysvaltojen toiminta on pakottanut maan muuttamaan lähestymistapaansa.

– Jos he tekevät tällä kertaa virheen, aiheutamme raskaita tappioita, sillä asevoimamme ovat päättäneet vastustaa kiusaajavaltaa loppuun asti, Mousavi totesi.

Eräs Teheranin hallintoa lähellä oleva lähde kertoi FT:lle, että Iran on tarkistanut sotilasoppinsa uudelleen Yhdysvaltoja kohtaan siirtymällä pitkälti symbolisista vastatoimista strategiaan, jonka tarkoituksena on aiheuttaa konkreettisia kustannuksia amerikkalaisille joukoille ja kohteille konfliktin syttyessä.

Mousavi lisäsi, ettei Teheran tavoittele sotaa ja toivoo Yhdysvaltojen ja Iranin torstaina Genevessä käytävien neuvottelujen avaavan tien uudelle ydinsopimukselle, joka estäisi amerikkalaisiskun. Samalla hän totesi Iranin taistelevan mieluummin kuin antautuvan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille.

– Tällä kertaa vastauksessa ei olisi kyse sotapelistä, lähde sanoi viitaten ohjusiskuihin Yhdysvaltain tukikohtiin Irakissa vuonna 2020 ja Qatarissa viime vuonna, joista varoitettiin etukäteen täysimittaisen sodan välttämiseksi.

– Iran siirtyisi kohti eskalaatiota ja iskisi kaikkeen ulottuvillaan olevaan Yhdysvaltain tukikohdista Hormuzinsalmeen ja amerikkalaisiin sotalaivoihin, lähde jatkoi.

Vaikka Iranin hallinnon lähde vihjasi FT:lle, että Iran ei välttämättä eskaloisi tilannetta rajallisen iskun tapauksessa, ulkoministeriön tiedottaja Esmail Baghaei sanoi Iranin vastauksen mihin tahansa hyökkäykseen olevan ”raivoisa”.

– Ei ole olemassa sellaista asiaa kuin rajallinen hyökkäys, hän totesi.

FT:lle puhunut lähde arvioi, että Iranin ballistiset ohjukset ja droonit voisivat mahdollistaa vastustajien tavanomaisen sotilaallisen ylivoiman haastamisen. Iran ampui kesäkuun sodan aikana satoja ammuksia Israeliin, joista kymmenet läpäisivät Israelin puolustuksen ja aiheuttivat huomattavaa vahinkoa.

– Tavanomaisilla armeijoilla on omat heikkoutensa, lähde sanoi viitaten Yhdysvaltain merivoimiin Persianlahdella sekä alueellisiin tukikohtiin, joissa on tuhansia sotilaita, ja jotka sijaitsevat lähempänä Irania kuin Israel.

Tukikohdat voisivat lähteen mukaan olla ensisijaisia kohteita.