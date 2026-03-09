Iranin tiedusteluun yhdistetty moskeija halutaan kieltää Ruotsissa

Ruotsalaisessa moskeijassa järjestetty ajatollah Ali Khamenein muistotilaisuus on raivostuttanut poliitikot niin oikeistosta kuin vasemmistosta, Expressen uutisoi. Irania vuosikymmeniä hallinnut ylin teokraattinen johtaja eli ajatollah Khamenei surmattiin Yhdysvaltojen ja Israelin iskussa 28. helmikuuta.

Imam Ali Islamic Center-moskeijassa Järfällassa Tukholman ulkopuolella järjestettiin muistoseremonia vain päiviä ajatollahin kuoleman jälkeen. Moskeijan sisäisissä viestintäkanavissa ajatollahia kuvailtiin ”marttyyriksi”, vaikka Pohjoismaiden suurimpiin kuuluva shiialainenn seurakunta ei Iranin hengellisen johtajan kuolema julkisesti kommentoinut. Muistotilaisuudessa useat osallistujat kantoivat Iranin lipulla tai ajatollahin kuvalla varustettuja huiveja ja rintanappeja.

Järfällan moskeija on myös aikaisemmin ollut otsikoissa. Turvallisuuspoliisi Säpo kertoi tammikuussa 2025 Iranin harjoittaneen Ruotsissa tiedustelua ja ”muuta turvallisuutta uhkaavaa toimintaa” Imam Ali Islamic Centerin kautta. Pian tämän jälkeen moskeijan imaami karkotettiin Ruotsista.

Nyt monet poliitikot vaativat toimia moskeijan rahoituksen ja toiminnan estämiseksi.

– Ihmettelen, miksi on päätetty asettua asumaan tänne Ruotsiin, jos pitää islamisteista kuten Khameneista. Minä ja Liberaalit haluamme katkaista kaikki verovarat, jotka menevät poliittiselle islamille ja uskonnollisille ääriliikkeille. Liberaali yhteiskunta ei saa koskaan taipua islamistien edessä, hallituspuolue Liberaalien puheenjohtaja, opetusministeri Simona Mohamsson sanoo.

Oppositiopuolue sosiaalidemokraattien integraatiopoliittinen puhehenkilö Lawen Redar sulkisi koko moskeijan.

– He levittävät islamistista toimintaa Ruotsissa. Se aiheuttaa vakavaa huolta, erityisesti Ruotsin iranilaisten keskuudessa, mutta myös kaikkien niiden ihmisten keskuudessa, jotka haluavat elää demokraattisessa ja vapaassa yhteiskunnassa.

– Ei silloin voi olla tahoja ruotsalaisessa yhteiskunnassa, jotka sympatisoivat maailman islamistisia voimia ja jotka toimivat vihollismielisten käsikassarana Ruotsissa, hän sanoo lehdelle.