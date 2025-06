Iran suunnitteli terrori-iskua Kyproksella – epäilty pidätetty

Ison-Britannian kuninkaallisten ilmavoimien RAF:n Kyproksen-tukikohdan läheisyydessä on otettu kiinni Iranin vakoilijaksi epäilty mies, jonka tiedustelutietojen perusteella arvellaan suunnitelleen terrori-iskua, kertoo brittilehti Telegraph.

Epäilty on azerbaidžanilaista alkuperää oleva mies, jolla on yhteyksiä Iranin islamilaiseen vallankumouskaartiin. Kyproksen viranomaiset ovat vahvistaneet, että he ovat pidättäneet miehet vakoilusta ja terroriepäilyistä.

Epäillyn arvellaan tarkkaileen huhtikuun puolivälistä alkaen brittien Akrotirin lentotukikohtaa, jossa RAF:n Typhoon-hävittäjät ovat, ja Kyproksen omaa Andreas Papandreoun lentotukikohtaa.

Kyproksen terrorisminvastainen yksikkö oli saanut tietonsa ulkomaiselta tiedustelupalvelulta, joka varoitti välittömän terrorihyökkäyksen vaarasta.

Epäilty oli juhannuslauantaina kyproslaisen alioikeuden kuultavana. Tuomioistuin määrä kahdeksan päivän tutkintavankeuden. Poliisi ei ilmoittanut asiasta enempää kansalliseen turvallisuuteen vedoten.