Iran painostaa ruotsalaista jengiä iskuihin hallinnon vihollisia vastaan

Iranin hallinto on painostanut ruotsalaista Foxtrot-rikollisverkostoa hyökkäämään israelilaisia kohteita ja Iranin hallinnon vastustajia vastaan, uutisoi Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.

Taustalla on SVT:n mukaan Foxtrot-verkoston sisällä käyty välienselvittely, joka alkoi syksyllä 2023. Jengijohtajista ja entisistä ystävistä Ismail Abdosta ja Rawa Majidista tuli toistensa vihollisia, kun Abdon äiti ammuttiin kuoliaaksi kotonaan.

Kun useat jengit yhdistivät voimansa Abdon kostoyrityksen taakse, Majid pakeni Iraniin, jossa hänet pidätettiin.

Jengilähteiden mukaan Majidille esitettiin uhkavaatimus: hänen vapauttamisensa ja suojelunsa ehtona Iranissa oli, että hän suorittaisi tekoja hallinnon vihollisia vastaan ​​rikollisverkostonsa Foxtrotin kautta.

Majidin kerrotaan vapautuneen sen jälkeen, kun Israelin suurlähetystöstä Tukholmassa löydettiin käsikranaatti tammikuussa 2024. Vaikka käsikranaatti ei räjähtänyt, tapaus sai paljon Iranin hallinnon peräämää huomiota.

SVT:n tutkivaan journalismiin perustuvan Uppdrag Granskning -ohjelman mukaan seitsemän vuonna 2024 tehtyä tai suunniteltua iskua on yhdistetty rikollisverkosto Foxtrotiin. Näitä ovat muun muassa Israelin suurlähetystöjä vastaan suunnitellut iskut Tukholman lisäksi Kööpenhaminassa ja Brysselissä.

– Rawa auttaa Irania räjäyttämään ja ampumaan sionistien suurlähetystöjä ja yrityksiä, sanoo Foxtrotille uskollinen lähde SVT:lle.

Israelin tiedustelupalvelu Mossad on syyttänyt Ismail Abdoa Tukholman-suurlähetystössä 17. toukokuuta 2024 tapahtuneesta ammuskelusta. Abdo kiistää osallisuutensa iskuun.

Abdon lähipiiriä lähellä olevat lähteet kuitenkin toteavat, että heitä painostetaan hyökkäämään Iranin hallinnon vihollisten kimppuun. Kohteina ovat maanpaossa olevat iranilaiset Iran International -televisiokanavan toimittajat, jotka on määrä ”räjäyttää tai tappaa”, mutta myös suorittaa iskuja ”kaikkeen Israeliin liittyvään” vastaan.

– Ei ole väliä missä maassa se tapahtuu, sanoo Abdon lähipiiriin kuuluva henkilö, joka väittää heidän kieltäytyneen, koska he eivät halua ”aloittaa uutta sotaa Israelia vastaan”.

Iranin hallinnon painostuksen kerrotaan alkaneen toden teolla vasta tänä keväänä.

– Nyt työpaikkoja on Saksassa, Belgiassa ja Britanniassa. Työpaikkoja on kaikkialla. He käyttävät meitä poliittisena pelinappulana, sanoo yksi lähteistä.