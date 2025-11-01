Iran kiihdyttää ohjustuotantoa pakotteista huolimatta

Iran vaikuttaa tehostavan ballististen ohjusten ohjelmansa jälleenrakentamista huolimatta YK:n viime kuussa uudelleen asettamista pakotteista uutisoi CNN. Pakotteet kieltävät aseiden myynnin maahan ja ballististen ohjusten toiminnan.

CNN:n eurooppalaiset tiedustelulähteet kertovat, että useita natriumperkloraattia sisältäviä laivalasteja on saapunut Iranin Bandar Abbasin satamaan Kiinasta syyskuun lopusta alkaen. Natriumperkloraatti on keskeinen raaka-aine Iranin keskipitkän kantaman ohjuksissa käytettävän kiinteän polttoaineen valmistuksessa.

Tietojen mukaan lähetykset ovat osa Iranin pyrkimystä täydentää ohjusvarastojaan. Ohjuksia kului runsaasti kesäkuussa 12 päivää kestäneen sodan aikana Israelia vastaan. Osa natriumperkloraatin kuljetuksiin osallistuneista aluksista ja kiinalaisista yhtiöistä on jo Yhdysvaltain pakotelistalla.

Pakotteet palautettiin niin sanotun snapback-mekanismin kautta, kun Britannia, Ranska ja Saksa totesivat Iranin rikkoneen vuoden 2015 ydinsopimusta. Pakotteet kieltävät Iranilta kaiken toiminnan, joka liittyy ydinkärkiä kuljettaviin ballistisiin ohjuksiin, sekä sellaisten materiaalien toimittamisen, jotka voivat edesauttaa tällaisia ohjelmia.

Vaikka natriumperkloraattia ei ole erikseen mainittu kiellettyjen aineiden listalla, se on ammoniumperkloraatin esiaste: tämä on kemikaali, joka on kiellettyjen aineiden listalla ohjuspolttoaineen hapettimena. Asiantuntijoiden mukaan tämä tulkinnanvaraisuus antaa Kiinalle mahdollisuuden väittää, että se ei riko YK:n päätöksiä.

Satelliittikuvien ja alusten seurantatietojen perusteella useat kiinalaiset rahtialukset ovat viime kuukausina kuljettaneet kemikaalia Iranin satamiin. Joidenkin alusten liikkeet on pyritty salaamaan sammuttamalla seurantajärjestelmät matkan aikana.

Kiinan ulkoministeriön edustaja totesi CNN:lle, että maa ”noudattaa kansainvälisiä vientivalvontavelvoitteitaan” ja vastustaa “pakotteita ja painostusta”, kutsuen YK-pakotteiden palauttamista “epärakentavaksi”.

Asiantuntijoiden mukaan Iran pyrkii nyt nopeasti täydentämään ja kasvattamaan ohjusarsenaaliaan. Arvioiden mukaan maahan tulleet 2 000 tonnia natriumperkloraattia riittävät noin 500 ohjuksen valmistamiseen.

Sekä Kiina että Venäjä ovat kieltäytyneet tunnustamasta pakotteiden palauttamista lailliseksi. Maat ovat syyttäneet länsimaita diplomaattisten ratkaisujen sabotoimisesta Iranin ydinohjelman suhteen.