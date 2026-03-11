Iran käy sotaa makeasta vedestä Persianlahdella

Kiovalaisen Lähi-idän tutkimuskeskuksen johtaja Igor Semyvolos on havainnut muutoksen Iranin taktiikassa käynnissä olevassa konfliktissa. Hän korostaa, että Persianlahden maiden suurin uhka ei ole öljyn hinnoissa, vaan makean veden saannissa. Iranin iskettyä Kuwaitin ja Arabiemiraattien energialaitoksiin arabimonarkiat menivät täyteen hälytysmoodiin.

– Yleensä ukrainalaisessa analytiikassa huomio keskittyy öljyn hintoihin, mutta Persianlahden maiden suurin vaara piilee makean veden puutteessa. Se on alueen todellinen Akilleen kantapää. Jos öljyssä on kyse rahasta, niin vedessä on kyse biologiasta, hän kirjoittaa.

Semyvolosin mukaan Iran turvautuu tahallaan ”vesisodankäynnin” taktiikkaan. Tästä on todisteena hyökkäys Qatarin Ras Laffanin teollisuuskeskukseen 2. maaliskuuta sekä Arabiemiraattien ja Kuwaitin suolanpoistolaitosten verkostolle aiheutetut vahingot 5. maaliskuuta 2026.

Hän korostaa, että vesisodankäynti tuhoaa illuusion vakaudesta nopeammin kuin ohjukset, koska ilman vettä datakeskusten ja pilvenpiirtäjien jäähdytysjärjestelmät pysähtyvät ja megacityistä tulee loukkuja. Asiantuntija näkee uhan kohdistuvan erityisesti Saudi-Arabian pääkaupunkiin Riadiin, keskellä aavikkoa sijaitsevaan valtavaan metropoliin, jonka vedestä 90 prosenttia tulee yhdestä paikasta 500 kilometrin pituisen putken välityksellä.

– Maaliskuun helleolosuhteissa, jotka nousevat jo 35 Celsiusasteeseen, 48 tunnin mittainen vesikatkos romahduttaisi viemäröinnin ja lääkintähuollon, Semyvolos kirjoittaa.

Erityisesti Qatarin ja Bahrainin pääkaupunkien Dohan ja Manaman paniikkia ruokkivat tällä hetkellä raportit mahdollisesta veden myrkyttymisestä Iranin ydinlaitoksiin kohdistuvien iskujen seurauksena. Sen vuoksi pullovesien hinnat ovat nousseet jopa seitsenkertaisiksi.

Nämä uhat ovat pakottaneet Arabiemiraatit ja Qatarin virallisesti pyytämään Donald Trumpin hallinnolta operaation lyhentämistä niin paljon kuin mahdollista, koska näiden maiden infrastruktuuri ei ole suunniteltu pitkittynyttä sotaa varten. Vaikka suolanpoistolaitosten suojaksi on hätäisesti ryhmitetty Yhdysvaltojen C-RAM- ja Avenger-ilmatorjuntajärjestelmiä, Shahedien massahyökkäystä niillä ei torjuta.

– Lähi-idän vakautta on ollut tapana mitata barreleina, mutta nyt sitä pitäisi mitata litroina. Sodan seuraava vaihe ei ole vain taistelua öljyputkista, vaan suurkaupunkien selviytymisestä. Jos yksi suuri laitos, kuten Jubail, rikkoutuu viikoksi, nähdään historian suurin humanitaarinen evakuointi, joka pyyhkii pois kaikki poliittiset sopimukset Trumpin ja Persianlahden monarkioiden välillä, Semivolos tiivistää.