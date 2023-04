Intian väkiluku ylitti Kiinan

Intia on maailman kansoitetuin maa ja on ohittanut naapurimaan Kiinan asukasluvuissa. Keskiviikkona julkaistun YK:n väestörahaston selvityksen mukaan Intia ohitti nyt Kiinan ensimmäistä ketaa väkiluvussa. Aiheesta uutisoi Financial times -lehti.

YK:n tietojen mukaan Intian väkiluku on nyt yli 1,428 miljardia henkilöä. Kiinassa puolestaan 1,425 miljardia. Vaikka maan väkiluku on kasvanut, syntyvyys on myös Intiassa ollut laskusuunnassa jo 1980-luvulta lähtien. Maassa on kuitenkin vielä viisi osavaltiota, joissa syntyvyys on korkealla, joka puolestaan kasvattaa väkilukua. Intiassa on yhteensä 36 osavaltiota.

– Intian väkiluku tulee kohtaamaan väestönkasvun huipun seuraavan 2-3 vuosikymmenen aikana. Sen jälkeen kokonaisväestö laskee, kertoo Andrea WOjnar YK:n väestörahastosta.

YK on pystynyt määrittämään maakohtaista väestöennustettaan, vaikka maassa ei ole järjestetty virallista väestönlaskentaa vuoden 2011 jälkeen ja se on lykännyt vuonna 2021 suunniteltua kymmenvuotislaskentaa. YK perustaa arvionsa hedelmällisyyteen, kuolleisuuteen sekä muuttoliikkeeseen perustuvaan laskelmaan.