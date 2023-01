Intia ja Kiina napit vastakkain rajalla: Tilanne on arvaamaton

Kaksi maailman väkirikkainta maata ovat jälleen napit vastakkain. Intia ja Kiina ovat nimittäin ajautuneet vakavaan rajakiistaan Ladakhin alueella. Molemmat maat sanovat alueen kuuluvan heille. Asiasta kertoo Fox News.

– Sanoisin, että tilanne on vakaa ja hallinnassa, mutta kuitenkin ennalta-arvaamaton, Intian maavoimien esikuntapäällikkö Manoj Pande kertoo.

– Meillä on riittävästi joukkoja. Meillä on myös tarpeeksi toimintavalmiita reserviläisiä kaikilla sektoreilla jotta voimme toimia tehokkaasti missä tahansa tilanteessa tai hädässä.

Intian mukaan kommunistinen Kiina miehittää noin 38 000 neliökilometrin kokoista aluetta Ladakhissa. Maat kävivät verisen sodan alueesta vuonna 1962.

Nyt kahden ja puolen vuoden ajan kestänyt pattitilanne on työllistänyt kymmeniä tuhansia sotilaita molemmilta puolilta. Intialaisten lähteiden mukaan tilanteeseen pyritään kuitenkin edelleen löytämään diplomaattinen ratkaisu.

Maiden välillä sattui vakava yhteenotto vuonna 2020, jolloin 20 intialaista ja neljä kiinalaista sotilasta kuoli rajakahinoissa.

– Se kuinka vaaralliseksi tilanne kehittyy, riipuu Pekingistä. Intia on tällä hetkellä puolustusasemissa, mutta jos Kiina hyökkää uudelleen ja se näyttää heikolta, Intia saattaa käyttää tilaisuuden hyväkseen, Foundation for Defense of Democracies -ajatuspajan non-resident senior fellow Cleo Paskal summaa.