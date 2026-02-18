Intia haluaa kaksinkertaistaa kaupan Suomen kanssa

Intian pääministeri Narendra Modi on julkaissut X-palvelussa kuvia tapaamisesta pääministeri Petteri Orpon (kok.) kanssa.

Modi on kirjoittanut kuvan saatetekstin suomen kielellä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Keskustelin laaja-alaisesti Suomen pääministerin Petteri Orpon kanssa. Kiitin häntä hänen henkilökohtaisesta tuestaan Intian ja EU:n vapaakauppasopimukselle, joka merkitsee kultakautta Intian ja Euroopan suhteissa. Intian ja Suomen tavoitteena on keskinäisen kaupan kaksinkertaistaminen, mikä vahvistaa taloussuhteita merkittävästi, Modi kirjoittaa.

Orpo on parhaillaan vierailulla New Delhissä. Matkalla on mukana yritysdelegaatio, jossa on edustus 22 suomalaisesta yrityksestä.

EU ja Intia sopivat tammikuussa historiallisen suuresta vapaakauppasopimuksesta. Neuvotteluita oli käyty vuodesta 2007 lähtien. Sopimuksen arvioidaan parantavan suomalaisten ja eurooppalaisten yritysten pääsyä Intian suurille ja kasvaville markkinoille.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Keskustelimme myös yhteistyön syventämisestä tulevaisuuden teknologioissa, kuten 6G:ssä, sekä innovaatioiden, puhtaan energian, biopolttoaineiden, kiertotalouden ja muiden alojen parissa, Modi kertoo X:ssä.

Pääministeri Orpo osallistuu torstaina Modin isännöimään tekoälyhuippukokoukseen.

– Korostamme kokouksessa Suomen vahvuuksia tekoälypolitiikan ja innovaatiotoiminnan alueilla. Suomella on maailmanluokan tekoälyosaamista ja edellytykset olla tekoälyn käytön edelläkävijä. Samalla pyrimme edistämään tekoälyn vastuullista ja turvallista käyttöä. Kiristynyt geopoliittinen ja taloudellinen kilpailu edellyttää Suomelta aktiivista otetta kansainvälisissä teknologiakysymyksissä. Samanmielisten maiden keskinäisen yhteistyön lisäksi yhteisymmärrystä tulee hakea myös muiden maiden kanssa, Orpo sanoo valtioneuvoston tiedotteessa.

Keskustelin laaja-alaisesti Suomen pääministerin Petteri Orpon kanssa.



Kiitin häntä hänen henkilökohtaisesta tuestaan Intian ja EU:n vapaakauppasopimukselle, joka merkitsee kultakautta Intian ja Euroopan suhteissa. Intian ja Suomen tavoitteena on keskinäisen kaupan… pic.twitter.com/AFetZObr6w — Narendra Modi (@narendramodi) February 18, 2026