Internetissä laaja häiriö, useat suositut palvelut poissa käytöstä

Internetissä on ilmennyt maanantaina laaja häiriö. Häiriön vuoksi useat sosiaalisen median palvelut ja verkkosivustot ovat poissa käytöstä. Asiasta kertoo muun muassa Verge ja BBC.
Verkkosivujen häiriöilmoituksia keräävän Downdetectorin mukaan yli 500 yritystä on raportoinut ongelmista maanantaina lyhyen ajan sisällä. BBC:n mukaan osa asiakkaista on kertonut ongelmista myös verkkopankkimaksuissa.
Häiriön vuoksi esimerkiksi Snapchat, Slack, Duolingo, Reddit ja Zoom ovat poissa käytöstä tai niiden toiminnassa ilmenee merkittäviä häiriöitä. Myös lukuisten muiden verkkopalvelujen toiminnassa on ilmennyt katkoksia.
Suomessa myös operaattoreiden DNA, Elisa ja Telia yhteyksissä on ilmennyt häiriöitä.
Taustalla on verkkokauppajätti Amazonin omistaman Amazon Web Services (AWS) -pilviyksikön ongelmat. Häiriön aiheuttaja on tiettävästi paikannettu, ja korjaustyöt on aloitettu.
Häiriön korjausajasta ei toistaiseksi ole tietoa. Amazon tiedotti noin kello 12.30 Suomen aikaa, että verkkoyhteyksien toiminnassa on jo havaittavissa elpymisen merkkejä. Kello 13 jälkeen Amazon tiedotti, että suurin osa palveluista toimii jälleen normaalisti.