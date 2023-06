Influenssa ja tippuri levisivät viime vuonna

Vuonna 2022 hengitystieinfektioita oli poikkeuksellisen paljon, tiedottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Koronavirastartuntojen lisäksi esiintyi paljon myös muita muita hengitystieinfektioita.

Vuosina 2021–2022 liikeellä oli kaksi A-influenssaepidemiaa, joista toinen alkoi huhtikuussa 2022 ja jatkui kesäkuulle saakka. Vastaavasti kauden 2022–2023 epidemia alkoi normaalia aikaisemmin jo lokakuussa 2022 saavuttaen huippunsa jo joulukuussa.

Vuodelle 2022 osui myös kaksi lasten hengitystieinfektioita aiheuttavaa RS-virusepidemiaa vuodenvaihteissa 2021–2022 sekä 2022–2023. Yleensä suurempia RSV-epidemioita esiintyy Suomessa joka toinen talvi.

THL:n erityisasiantuntija Maija Toropainen sanoo, että koronarajoitukset ovat vaikuttaneet viime vuosina hengitystieinfektioiden esiintyvyyteen. Pandemian aikana niitä todettiin vähän erityisesti kevään 2020 ja kesän 2021 välisenä aikana.

– Infektiot alkoivat levitä uudestaan, kun koronarajoitukset poistettiin keväällä 2022 ja ihmiset palasivat normaaliin arkeen. Rajoitusten vuoksi infektioita on esiintynyt myös normaalin infektiokauden ulkopuolella tai epidemia on voinut alkaa tavallista aikaisemmin, sanoo Maija Toropainen THL:stä.

Sukupuolitautien määrä kasvussa

THL huomauttaa myös, että sukupuoliyhteydessä tarttuvien tautien määrä on ollut viime vuosina kasvussa.. Vuonna 2022 raportoitiin lähes 16 900 klamydiatartuntaa, mikä oli noin 100 enemmän kuin vuonna 2021 ja lähes 600 tartuntaa enemmän kuin vuonna 2020.

– Todellisuudessa klamydiatartuntoja on tätäkin enemmän, sillä tartunta voi olla myös oireeton ja kaikki tartunnan saaneet eivät hakeudu testiin. Tapaukset painottuivat aiempien vuosin tapaan naisiin ja nuoriin aikuisiin, huomauttaa THL.

Lisäksi tippuria on todettu poikkeuksellisen paljon eli yli 960 uutta tapausta. Tämä on 450 tartuntaa enemmän kuin vuonna 2021. Tartunnoista suurin osa todettiin miehillä ja 25–29-vuotiailla, mutta tapauksia on myös vanhemmissa ikäryhmissä.

– Seksitaudit tarttuvat useimmiten suojaamattomassa seksissä. Ne voi välttää käyttämällä kondomia ja suuseksisuojaa. Testiin kannattaa hakeutua, jos on ollut suojaamatonta seksiä tai kondomi on mennyt rikki, sekä aina, jos on seksitaudin oireita. Julkisessa terveydenhuollossa seksitautien tutkimukset ovat potilaalle maksuttomia, sanoo THL:n ylilääkäri Tuula Hannila-Handelberg.

Keväällä 2022 alkoi Euroopassa myös laaja lähinnä miesten välisessä seksissä levinnyt pinarokkoepidemia, joka kuiten kuitenkin taittui syksyn ja talven aikana. Suomessa tapausmäärät ja tartuntoja todettiin touko-lokakuun aikana yhteensä 42.