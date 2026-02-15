Imeytyy suoraan iholta – Tämä tiedetään Aleksei Navalnyin surmanneesta harvinaisesta myrkystä

Venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin surmaamisesta käytettiin epibatidiini-nimistä myrkkyä, sanoo riippumaton venäläinen Meduza-uutissivusto. Hänen kuolemastaan kerrottiin eilen uutta tietoa.

Kyseessä on voimakas hermomyrkky, joka häiritsee hermosolujen toimintaa. Eläinkokeissa myrkyllisen annoksen on havaittu aiheuttavan kohonutta verenpainetta, kouristuksia, hengityskatkoksia sekä kuolemaa.

Suurilla annostuksilla epibatidiinimyrkytys muistuttaa nikotiinimyrkytystä. Sen oireita ovat muun muassa sekavuus, vinkuva hengitys, oksentelu, vapina ja lihasnykiminen.

Raportteja ihmisen altistumisesta epibatidiinille on äärimmäisen vähän. Ensimmäinen tiedetty tapaus on vuodelta 2010, kun laboratoriossa työskennellyt henkilö altistui aineelle ja hakeutui ihottuman vuoksi hoitoon. Hän selvisi altistuksesta antihistamiinin avulla.

Myrkytys tapahtuu imeytymällä suoraan iholta tai injektion kautta. Jälkimmäistä tapaa on tutkittu eläinkokeissa. Todennäköisesti altistuminen tapahtuisi myös sisäänhengittämisen tai suun kautta, mutta siitä ei toistaiseksi ole tutkimuskirjallisuutta.

Ainetta käytetään myös kivunlievityksessä ja se on huomattavasti morfiinia tehokkaampi aine. Kuitenkin ero tehokkaan ja tappavan annoksen välissä on hyvin pieni.

Vuonna 2020 Navalnyi yritettiin murhata Novitšok-hermomyrkkyä käyttämällä. Oireet muistuttavat joiltain osin samoja kuin epibatidiinimyrkytyksessä.

Epibatidiini on peräisin Perusta ja Ecuadorista lähtöisin olevien Epipedobates-sammakoiden iholta. Nykyään sitä voidaan syntetisoida laboratoriossa. Venäjän orgaanisen kemian ja teknologian instituutin kerrotaan syntetisoineen ainetta. Se kehitti myös Novitšok-hermomyrkkyjen ryhmän.

Ennen Navalnyin kuolemaa minkään valtion ei tiedetä käyttäneen epibatidiinia aseena.