Kudosnäytteet paljastavat: Aleksei Navalnyi myrkytettiin harvinaisella hermomyrkyllä

Venäjäläisen oppositiojohtajan ja aktivistin Aleksei Navalnyin kuolinsyystä on saatu uutta tietoa. The Insiderin tietojen mukaan viisi Euroopan maata aikovat tänään julkaista yhteisen lausuman, jonka mukaan Navalnyi myrkytettiin erittäin voimakkaalla hermomyrkyllä.
Löydös perustuu Navalnyin perheen salaa hankkimiin ja Venäjältä länteen salakuljetettuihin kudosnäytteisiin. Riippumattomat laboratoriotulokset osoittavat, että näytteissä on jäämiä epibatidiinista. Se on harvinainen ja erittäin voimakas hermomyrkky, jota saadaan eteläamerikkalaisista nuolimyrkkysammakoista.
Yhteinen julkilausuma on määrä antaa tänään Münchenin turvallisuuskonferenssin yhteydessä. Se vahvistaa jo kaksi vuotta jatkuneet epäilyt siitä, että Navalnyi joutui salamurhan uhriksi.
Venäjän opposition johtaja ja äänekäs Putin-kriitikko kuoli venäläisessä rangaistussiirtolassa 47-vuotiaana. Kuolinsyyksi väitettiin sairauksien yhdistelmää.