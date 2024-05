Ilokaasun päihdekäyttö voi aiheuttaa vakavia neurologisia oireita

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja HUSin Myrkytystietokeskus varoittavat ilokaasun käytöstä päihtymistarkoituksessa, joka on lisääntynyt etenkin nuorten keskuudessa.

Ilokaasun toistuva päihdekäyttö voi aiheuttaa vakavia terveyshaittoja.

– Erityisesti nuoria käyttäjiä tavoitellaan markkinoimalla ilokaasua some-kanavissa. Vaikka ilokaasua voi tilata ulkomaisista verkkokaupoista, päihdekäyttöön tilaaminen on kiellettyä. Ulkomaisten verkkokauppojen viranomaisvalvonta on hankalaa. Tämän vuoksi ilokaasun laiton katukauppakin on lisääntynyt, sanoo Tukesin kemikaalituotteiden valvonnasta vastaavan ryhmän päällikkö Jouni Räisänen tiedotteessa.

Käytön kasvu näkyy myös katukuvassa tyhjinä ilokaasusäilöinä paikossa, joissa nuoret viettävät aikaa.

HUSin Myrkytystietokeskuksen ylilääkäri Tuomas Liliuksen mukaan ilokaasun toistuva ja pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa vakavia neurologisia oireita.

Niistä osa voi olla pahimmassa tapauksessa pysyviä, kuten liikkumiskyvyn heikkeneminen. Päihdekäyttö on tyypillisesti toistuvaa ja siihen liittyy usein myös muiden päihteiden sekakäyttöä.

– HUSin neurologian päivystyksessä on hoidettu viimeisen puolen vuoden aikana ainakin kolmea kävely- ja tasapainovaikeuksista kärsivää potilasta, joilla taustalla on suuriannoksinen ilokaasun väärinkäyttö. Ilokaasun toistuva päihdekäyttö aiheuttaa B12-vitamiinin toiminnallisen puutoksen ja hermovaurio-oireiston. Henkilöt ovat nuoria aikuisia ja ilmeisen tietämättömiä tästä pitkäaikaishaittavaikutuksesta. Valitettavasti oirekuva on hoidettunakin usein vain osittain palautuva, Lilius sanoo.

Räisäsen mukaan ilokaasun päihdekäytön vaarallisuutta lisää se, että myytävien ilokaasusäiliöiden koot ovat kasvaneet.

– Suurien säiliöiden myötä ilokaasun käyttömäärät yhden illan aikana ovat kasvaneet suuriksi, hän sanoo.

Räisänen muistuttaa, että lasten ja nuorten vanhempien tulisi olla tietoisia ilokaasun päihdekäyttöön liittyvistä riskeistä ja puuttua väärinkäyttöön, jotta terveyshaitoilta ja vaaratilanteilta vältyttäisiin.

Ilokaasun myyminen päihdekäyttöön on Suomessa kiellettyä.