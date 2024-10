Pääministeri Petteri Orpo (kok.) vastasi eduskunnassa opposition arvosteluun, kun puheenaiheena oli ilmoitus sosiaali- ja terveyspalveluista sekä hyvinvointialueiden tilanteesta.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela oli sanonut, että ”te olette nyt, hallitus, käyttäneet yli vuoden siihen, että te syyttelette edellistä hallitusta, mutta teille kuuluu nyt vastuu”. Orpo vastasi hänelle.

– En kertaakaan äskeisen tiedonantopuheenvuoroni aikana, en kertaakaan. Sen sijaan, kun te vaaditte meiltä jatkuvasti sitä, että pitää nopeammin tuoda korjauksia niin rahoitusmalliin kuin lisää lainsäädäntöä auttaaksemme hyvinvointialueita — siis te vaaditte sen edellisen hallituksen mallin korjaamista — niin koettakaa nyt päättää, onko se hyvä vai huono malli, että pitääkö sitä korjata vai onko se hyvä malli, Petteri Orpo totesi.

– Eli me siis korjaamme edellisen hallituksen tekemää mallia, mutta jos yritettäisiin löytää tähän yhteinen lähtökohta. Mielestäni hallituksen tiedonannossa, jonka luin, annetaan lähtökohdaksi edellisen hallituksen malli. Siinä on paljon mahdollisuuksia, tämä on tehtävissä, mutta se on keskeneräinen, se vaatii paljon töitä, tehdään sitä yhdessä alueiden kanssa.

Orpon mukaan on ensimmäinen asia, että ”lopetetaan se haukkuminen, kun se kerran on olemassa, ja tehdään siitä hyvä”.

– Toinen asia: kyllä minä vastineeksi toivoisin, että te antaisitte edes pienen arvon sille, että me olemme kaivaneet neljä miljardia euroa lisää jo nyt sosiaali- ja terveyspalveluiden hoitamiseen. Neljä miljardia euroa lisää – no, ilmeisesti te ette erota neljää miljoonaa neljästä miljardista, mutta se on valtava raha – ja se on jouduttu ottamaan jostain muualta pois. Se on otettu jostain muualta pois, ja se on annettu hyvinvointialueille.

– Kun te täällä ilta toisensa jälkeen ja päivä toisensa jälkeen sanotte, että me otamme rahat pois hyvinvointialueilta, niin mihin se neljä miljardia hävisi — mihin se hävisi? Me pyrimme sillä turvaamaan suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut.

Pääministerin mukaan tällä hetkellä ollaan tilanteessa, jossa ”hyvinvointialueilla palvelut toimivat vakaasti”.

– Hoitoon pääsy on käytännössä samalla tasolla kuin se on ollut, se ei ole heikentynyt. Sen lisäksi muutosohjelmat on tehty, hyvinvointialueet etenevät. Meillä on alueita, joissa on menty suorastaan erinomaista vauhtia eteenpäin. Kun me autamme kaikkia pääsemään, palvelut paranevat, rahat riittävät ja henkilöstö viihtyy. Tätä me ollaan tekemässä, tehdään tätä yhdessä. Petteri Orpo sanoi.

– Ei voi maalata sellaista kuvaa, että hyvinvointipalvelut ovat romahtamassa, ja vielä kauheampaa on väittää, että hallitus haluaa romuttaa julkiset palvelut – ei pidä paikkaansa. Tai te sanotte, että me haluamme kaataa rahaa yksityisille – ei, vaan ihmisille, jotta he pääsevät esimerkiksi hedelmöityshoitoihin, tai nyt kokeilemme sitä, että yli 65-vuotiaat pääsevät Kela-korvauksen avulla yksityiselle samalla hinnalla kuin julkiselle. Siihen tulee hintakatto.

– Onko teillä jotain sitä vastaan, että yli 65-vuotiaat, jotka eivät ole työterveyden piirissä, voisivat käyttää tätä etua?, pääministeri kysyi.