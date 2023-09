Ilmavoimat harjoittelee Britannian ja Norjan kanssa

Ilmavoimien Baana 23 -maantietukikohtaharjoitus järjestetään Tervossa Pohjois-Savossa 18.–22. syyskuuta 2023. Harjoitukseen osallistuu myös liittolaismaiden lentokalustoa. Ilmavoimat kertoo asiasta tiedotteessa.

Baana on Ilmavoimien vuosittainen maantietukikohtaharjoitus, jonka järjestämisvastuussa on tällä kertaa Karjalan lennosto. Ilmavoimat harjoittelee säännöllisesti tukeutumista muualle kuin kotitukikohtiin, jotta lentokalusto voidaan tarvittaessa hajauttaa nopeasti eri puolille Suomea. Toiminta maantietukikohdissa kuuluu kaikkien Ilmavoimien ohjaajien koulutukseen.

Harjoituksessa on lentotoimintaa Tervon maantietukikohdassa ja Rissalan tukikohdassa tiistaista torstaihin 19.–21. syyskuuta päivittäin kello 10–24:n välisenä aikana ja perjantaina 22. syyskuuta kello 10–15. Harjoituksen lentotoiminnallisena tavoitteena on lentää lentokoulutusohjelmien mukaisia nousuja ja laskuja maantietukikohtaan päivä- ja yölento-olosuhteissa.

Harjoituksessa on mukana pääasiassa Ilmavoimien F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjiä. Harjoitukseen osallistuu myös muuta Ilmavoimien lentokalustoa.

Harjoitukseen osallistuu Ilmavoimien lentokaluston lisäksi ensimmäistä kertaa Norjan ilmavoimien F-35-hävittäjiä ja Ison-Britannian kuninkaallisten ilmavoimien Eurofighter Typhoon -hävittäjiä. Eurofighterit tukeutuvat Karjalan lennoston Rissalan tukikohtaan.

Karjalan lennosto ottaa Tervon maantietukikohdan käyttöön 18.‒27. syyskuuta 2023 väliseksi ajaksi. Poikkeukselliset liikennejärjestelyt ja liikkumisrajoitukset jatkuvat Tervon alueella myös Baana 23 -harjoituksen jälkeen 25.–29. syyskuuta järjestettävän Ruska 23 -ilmaoperaatioharjoituksen vuoksi.

Harjoitustoiminta aiheuttaa liikennejärjestelyjä Karttula – Tervo välisen seututien 551 (Sininen tie) sulkemisen vuoksi sekä liikkumisrajoituksia lähialueen asukkaille. ELY-keskus sulkee seututie 551 välillä Karttula – Tervo liikenteeltä Tervon varalaskupaikan kohdalta maanantaina 18. syyskuuta kello 10 alkaen.

Tie avataan yleiselle liikenteelle keskiviikkona 27. syyskuuta kello 18 mennessä. Sulun aikana kaikki tieliikenne ohjataan kiertotietä Karttula (seututie 554) – Ahvensalmi (teiden 554 ja 5512 risteys) – Tervo (yhdystie 5512).

Puolustusvoimat on ottanut käyttöönsä harjoitusalueen hallinnollisella päätöksellä, joten siellä liikkuminen on sallittu vain kulkuluvan saaneilla. Koko harjoitusalueella on dronen lennättäminen ja metsästys kielletty ympärivuorokautisesti 18.–27. syyskuuta 2023.