Ilmatorjunta lamaantui, Bayraktarit iskivät taas hyökkääjän kohteisiin

Monet asiantuntijat olivat arvioineet, että sodan alkuvaiheessa näyttäviä iskuja tehneet turkkilaiset TB-2 Bayraktar -lennokit oli siirretty kevään jälkeen pääasiassa tiedustelulentäviin.

Ukrainan asevoimien julkaisemien videoiden perusteella taistelulennokeilla on hyökätty viime päivinä aktiivisesti Venäjän joukkojen asemiin Hersonin vastahyökkäyksen yhteydessä. Amerikkalaisten HARM-tutkaohjusten uskotaan heikentäneen alueen ilmapuolustusta ratkaisevalla tavalla.

Eräällä videolla ulkomaisten tukijoiden Ukrainalle lahjoittama TB-2 tuhoaa ohjuksella Venäjän 2S3 Akatsija -panssarihaupitsin.

Lennokkeja on tiettävästi käytetty erityisesti Venäjän tykistön, ammus- ja polttoainevarastojen ja elektronisen sodankäynnin laitteiston tuhoamiseen. Tuoreiden videoiden perusteella Bayraktarit ovat pystyneet partioimaan venäläisjoukkojen yllä melko vapaasti ja kohdistaneet iskuja kranaatinheitinten ja huoltoajoneuvojen kaltaisiin pienempiin kohteisiin.

#Ukraine: Perhaps everyone assumed that Bayraktar TB-2 UCAVs are no longer used for offensive actions- but that isn't true.

Aided by HARM strikes, they are operating intensely during the #Kherson Offensive- such as this Russian 2S3 Akatsiya 152mm SPG torn apart just yesterday. pic.twitter.com/Xw3TXAkPzq

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 1, 2022