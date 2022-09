Ukrainan vastahyökkäys ei onnistu päivässä tai viikossa

Institute for the Study of War -ajatushautomo (ISW) kehottaa kärsivällisyyteen Ukrainan vastahyökkäyksen seuraamisessa.

– Tämän vastahyökkäyksen laajuiset sotilaalliset operaatiot eivät onnistu tai epäonnistu päivässä tai viikossa, ISW toteaa Twitterissä.

Vastahyökkäyksen alkamisajankohta on ajatushautomon mukaan sopusoinnussa Venäjän voimavarojen havaitun heikkenemisen kanssa. Ukrainalla on myös kova tarve vapauttaa venäläisten miehittämät alueet mahdollisimman nopeasti.

ISW kertoo noudattavansa varovaisuutta arvioidessaan Ukrainan vastahyökkäyksen edistymistä ja kehottaa muita tekemään samoin.

Ajatushautomon mukaan vastahyökkäys alkaa hyvin todennäköisesti edetä tulevien viikkojen ja mahdollisesti kuukausien aikana. Ukraina saattaa myös tehdä harhautuksia ja yrittää houkutella venäläisiä pois asemista.

– Alkuperäisten petosoperaatioiden ja ratkaisevien operaatioiden alkamisen välillä on siis todennäköisesti viive. Tilanne tuon viiveen aikana saattaa näyttää siltä, ​​että hyökkäys on epäonnistunut, mitä Venäjän yrittää hyödyntää propagandassaan, ISW arvioi.

#Ukrainian Counteroffensive Thread:

Military operations on the scale of this counteroffensive do not succeed or fail in a day or a week. /1https://t.co/rGIKSsh69W pic.twitter.com/HWKgN1ohg0

— ISW (@TheStudyofWar) September 1, 2022