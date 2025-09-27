Verkkouutiset

Maalaukaisuun muutettu ASRAAM-ohjus tuhoaa Venäjän droonin. / Telegram

Ilmatorjunnan ”hirviö” pudottaa drooneja yllättävällä aseella

FrankenSAM-hanke paikkaa kriittisiä aukkoja Ukrainan ilmapuolustuksessa.
Ukrainan asevoimat on yhdistellyt sodan aikana kekseliäällä tavalla aiempaa kalustoaan länsimaiden toimittamiin moderneihin asejärjestelmiin.

Esimerkiksi amerikkalaiset AGM-88 HARM -tutkaohjukset viritettiin ensi kertaa yhteensopiviksi MiG-29-hävittäjien kanssa, minkä lisäksi ilmatorjuntaan rakennettiin tilkkutäkkimäinen kokonaisuus eri tutka- ja asejärjestelmistä.

Neuvostoaikaisten asejärjestelmien päivittämistä länsimaisilla ohjuksilla on kutsuttu leikkimielisesti FrankenSAM:ksi. Eräs ”hirviömäinen” kokonaisuus tehtiin yhdistämällä Suomenkin kalustosta aiemmin löytynyt Buk-M1-ilmatorjuntajärjestelmä RIM-7 Sea Sparrow -ohjuksiin. Sea Sparrow on ollut käytössä useissa Naton sota-aluksissa lähitorjuntaohjuksena.

Asiantuntijoiden mukaan virityksillä on pystytty täyttämään kriittisiä aukkoja Ukrainan ilmapuolustuskyvyssä.

Ukrainan asevoimat esittelee tuoreella videollaan brittiläisen Raven-ilmatorjuntajärjestelmän käyttöä. FrankenSAM-hankkeeseen kuuluvassa asejärjestelmässä Supacat HMT 600 -ajoneuvo on varustettu AIM-132 ASRAAM-ilmataisteluohjuksilla, jotka on muutettu soveltuviksi maalaukaisuun.

Viritelmän kerrotaan tuhoavan 70 prosentin todennäköisyydellä liikkuvia viholliskohteita ilmassa. Yksikkö on tuhonnut jo yli sata Venäjän droonia ja risteilyohjusta.

