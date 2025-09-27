Ilmatorjunnan ”hirviö” pudottaa drooneja yllättävällä aseella

Ukrainan asevoimat on yhdistellyt sodan aikana kekseliäällä tavalla aiempaa kalustoaan länsimaiden toimittamiin moderneihin asejärjestelmiin.
Esimerkiksi amerikkalaiset AGM-88 HARM -tutkaohjukset viritettiin ensi kertaa yhteensopiviksi MiG-29-hävittäjien kanssa, minkä lisäksi ilmatorjuntaan rakennettiin tilkkutäkkimäinen kokonaisuus eri tutka- ja asejärjestelmistä.
Neuvostoaikaisten asejärjestelmien päivittämistä länsimaisilla ohjuksilla on kutsuttu leikkimielisesti FrankenSAM:ksi. Eräs ”hirviömäinen” kokonaisuus tehtiin yhdistämällä Suomenkin kalustosta aiemmin löytynyt Buk-M1-ilmatorjuntajärjestelmä RIM-7 Sea Sparrow -ohjuksiin. Sea Sparrow on ollut käytössä useissa Naton sota-aluksissa lähitorjuntaohjuksena.
Asiantuntijoiden mukaan virityksillä on pystytty täyttämään kriittisiä aukkoja Ukrainan ilmapuolustuskyvyssä.
Ukrainan asevoimat esittelee tuoreella videollaan brittiläisen Raven-ilmatorjuntajärjestelmän käyttöä. FrankenSAM-hankkeeseen kuuluvassa asejärjestelmässä Supacat HMT 600 -ajoneuvo on varustettu AIM-132 ASRAAM-ilmataisteluohjuksilla, jotka on muutettu soveltuviksi maalaukaisuun.
Viritelmän kerrotaan tuhoavan 70 prosentin todennäköisyydellä liikkuvia viholliskohteita ilmassa. Yksikkö on tuhonnut jo yli sata Venäjän droonia ja risteilyohjusta.
The British-made Raven air defense system, fielded by the air command “West” regiment, pairs a Supercat truck with ASRAAM missiles under the FrankenSAM program. Fast-adapted for ground launch, it reportedly defeats about 70% of maneuvering targets. pic.twitter.com/fEmb9MQMHw
— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 22, 2025