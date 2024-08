Ilmarisen sijoitustuotot nousivat – ”osakemarkkina alkaa olla halvansorttinen”

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen raportoi torstaina, että sen tammi-kesäkuun sijoitustuotto oli 4,9 prosenttia eli 2,9 miljardia euroa.

Ilmarisen sijoitustuottojen markkina-arvo nousi 61,1 miljardiin euroon.

Osakesijoitusten osuus on noin 50 prosenttia koko Ilmarisen sijoitussalkusta.

Yhtiön sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto vuodesta 1997 alkaen on ollut 5,8 prosenttia. Tämä vastaa 3,9 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen maksamat eläkkeet nousivat 7 prosenttia 3854 miljoonaan euroon.

Toimitusjohtaja Jouko Pölösen mukaan eläkemenojen kasvu johtuu väestön ikääntymisestä, eläköitymisestä ja alkuvuoden indeksikorotuksista.

Pölönen kantaa erityisesti huolta Suomen heikosta työllisyydestä.

– Työllisyyskehityksen näemme erityisen haastavana. Työttömyys on samalla nousussa. Työllisyys heikkenee kaikilla asiakastoimialoilla, Pölönen kertoi torstain tulosinfossa.

Varsinkin alle 35-vuotiaiden työllisyyskehitys on huolestuttavaa. Alle 35-vuotiaiden työllisyys on heikentynyt suhdannekuopassa, ja ikäluokan työllisyysaste on matalampi kuin 1990-luvun alussa.

Myös työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä oli alkuvuonna viisi prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Ilmarisen mukaan geopoliittiset jännitteet ja kuluttajien luottamuskehitys varjostavat maailmantalouden kasvunäkymiä.

Suomen talous on taantumassa ja takaisin kasvu-uralle päästään ennusteiden mukaan loppuvuodesta.

– Euroopan ja Suomen osakemarkkina alkaa olla halvansorttinen, sanoi Ilmarisen varatoimitusjohtaja Mikko Mursula torstain tulosinfossa.

Yhdysvaltain osakemarkkina sen sijaan näyttää historiaan peilaten jo kohtalaisen kalliilta.

Mursulan mukaan iso kysymysmerkki liittyy tulosennusteisiin.

Suomessa osakemarkkinoiden alkuvuoden tuotto jäi 3,5 prosenttiin.

Mursulan mukaan markkinat olettavat ensi vuodelle kohtalaisen reipasta tuloskasvua: Yhdysvalloissa jonkin verran yli 10 prosenttia, ja Suomessa sekä Euroopassa jonkin verran alle 10 prosenttia.

– Minkäänlaisen laajamittaisen taantuman toteutumista ei ole rakennettu sisään tuloskasvuennusteisiin.

Ilmarisen osakesijoituksista Yhdysvaltain osuus on noussut lähes 40 prosenttiin ja kotimaisten listattujen osakesijoitusten osuus on 27 prosenttia.

– Erityisesti viimeiset puolitoista kaksi vuotta ovat olleet suomalaisille osakkeille haastavampaa aikaa ja Yhdysvaltain osakemarkkina pärjännyt erittäin hyvin. Olemme aktiivisesti lisänneet Yhdysvaltain osakkeiden allokaatiopainoa, Mursula kertoo.

Mursulan mukaan markkina hinnoittelee tällä hetkellä EKP:lle yhteensä 0,7 prosenttiyksikön koronlaskuodotuksia loppuvuodelle.

USA:n keskuspankille sen sijaan hinnoitellaan noin prosenttiyksikön edestä koronlaskuja, joka tarkoittaisin neljää koronlaskua loppuvuonna.

– Markkina on toistaiseksi suhtautunut geopoliittisiin jännitteisiin yllättävän rauhallisesti. Jos Iran, Gaza, Israel -akselilla alkaa tapahtua, markkinoiden heilunta eli volatiliteetti tulee pysymään korkeammalla tasolla, Mursula arvioi.