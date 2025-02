– Venäjä ei pysähdy strategisen maalinsa tavoittelussa. Siltä (Venäjältä) puuttuu Ukraina, jotta se olisi imperiumi, Ukrainan sotilastiedustelupalvelun päällikkö, kenraaliluutnantti Kyrylo Budanov sanoi Ukrinformin mukaan.

Budanov korosti Jaltan Eurooppa-strategiakonferenssissa käydyssä keskustelussa, että Venäjän käsityksen mukaan imperiumin olemassaoloon tarvitaan kolme valtiota – Venäjä itse, Valko-Venäjä ja Ukraina.

– Ukraina puuttuu – ilman sitä Venäjän imperiumin olemassaolo on mahdotonta. Siksi se ei pysähdy, Budanov painotti.

Hänen mukaansa Venäjä ymmärtää, että strategisen tavoitteen nopea saavuttaminen sotilaallisin keinoin on epärealistista.

– En sano käsittämättömiä asioita Venäjän epäonnistumisesta, sitä, että kaikki on huonoa. Ei se ole niin. He menevät eteenpäin. Tämä eteneminen ei ole niin merkittävää. Se ei riitä strategisen tavoitteen nopeaan saavuttamiseen. Siksi he tarvitsevat tauon, Budanov sanoi.

– Heidän täytyy palauttaa voimansa, tehdä ”työtä virheidensä parissa”, yrittää horjuttaa tilannetta täällä loppuun asti, ja sitten heillä on uusi mahdollisuus saavuttaa strateginen tavoitteensa, Budanov selitti.

Hän korosti myös kansainvälisen oikeuden kriisiä. Kenraalin mukaan se on ”epäonnistunut estämään sotarikoksia keskellä Eurooppaa”.

– Euroopan maantieteellisessä keskustassa tapahtuu kauheita asioita. Ihmisiä pakkosiirretään. Miehityksen alla eläviä ihmisiä on miljoonia. Sadat tuhannet ihmiset kärsivät sodasta. Haavoittuneina, tapettuina, kidutettuina. Keskitysleirejä on olemassa. Kaikki tämä on olemassa. He (venäläiset) eivät kutsu niitä ”keskitysleireiksi” – ne ovat vain vankiloita, mutta sama tapahtuu niissä, Budanov painotti.

– Kuinka monta ihmistä on kuollut vankeudessa? Nämä ovat valtavia lukuja. Joka päivä ohjus- ja lennokki-iskut tappavat tavallisia ihmisiä. Katsokaa kohteita, joihin ne iskevät. Mitä sotilaallisia kohteita voi olla päiväkodissa tai kauppakeskuksessa? Tämä kaikki tapahtuu Euroopan keskustassa. Kolmen vuoden ajan kaikki ovat nähneet täysimittaisen prosessin, 11 vuoden ajan kaikki ovat nähneet sen tapahtuvan. Missä on kansainvälinen oikeus? Nukkuuko se? Tai ehkä sitä ei ole koskaan ollutkaan, Budanov kysyi.