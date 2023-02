Ilmaiskut loppuivat – Venäjällä lennokkipula

Venäjä ei ole Ison-Britannian puolustusministeriön tietojen mukaan käyttänyt iranilaisia Shahed-136 -kamikazelennokkeja Ukrainassa helmikuun 15. päivän jälkeen.

Vielä tammikuun lopussa ja helmikuun alussa Ukrainan puolustusvoimat ilmoitti ampuneensa alas 24 iranilaislennokkia. Tämän lisäksi Ukraina onnistui alkuvuodesta tuhoamaan merkittävän määrän lennokkeja.

Puolustusministeriön arvion mukaan lennokki-iskujen äkkinäinen päättyminen on merkki siitä, että Venäjä on käyttänyt nykyiset lennokkivarastonsa loppuun. Venäjä pyrkii kuitenkin todennäköisesti täydentämään varastojaan.

Venäjä aloitti lennokki-iskut viime vuoden syyskuussa, mutta ei ole kyennyt tuhoamaan lennokeilla kohteita kovinkaan tehokkaasti. Merkittävä osa lennokeista on myös ammuttu alas.

Lennokkeja on kuitenkin käytetty onnistuneesti Ukrainan ilmatorjunnan hämäämiseen. Kun ilmatorjunta on keskittynyt lennokkeihin, on Venäjä kyennyt käyttämään tehokkaampia risteilyohjuksia iskeäkseen haluamiinsa kohteisiin.