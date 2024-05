”Ilmaiskut jatkuvat”- Israel jatkaa iskuaan etelässä

Israel ilmoittaa jatkavansa hyökkäystään etelässä, vaikka kansainvälinen tuomioistuin on käskenyt Israelia pysäyttämään hyökkäyksensa Rafahiin, uutisoi The New York Times.

Rafahin haltuunotto on käytännössä Israelille Gazan takaisinvaltauksen loppusilaus. Sekä Rafahissa että sen alla olevassa tunneliverkostossa lymyää neljä viimeistä suhteellisen hyvin järjestäytynyttä Hamas-pataljoonaa ja raketinheittimiä. Erityisen tärkeää sille on Egyptin rajan sulkeminen aseiden salakujetuksen vähentämiseksi.

Israelin sotilaalliset tavoitteet pysyvät entisellään. Se haluaa turvata koko rajan Egyptin kanssa, tuhota Hamasia vahvistaneet salakuljetustunnelit, purkaa viimeiset Hamasin pataljoonat, tuoda jäljellä olevat panttivangit kotiin ja murtaa Hamasin hallinnollinen valta koko Gazan alueella.

Israelin asevoimat ilmoittaa laittaneensa operaatioon noin 10 000 sotilasta. Etenkin Yhdysvaltojen kritiikin myötä se on kuitenkin muuttanut taktiikkaa varovaisemmaksi. Sen joukot ovat kerääntyneet rajalle sekä Rafahin kaupungin ympärille työntääkseen kaupungin väestöä kohti turvallisempia seutuja.

Haastatteluissa Rafahin taisteluista poistuneet israelilaisupseerit kertovat, että Israel toimii nyt harkitummin ja käyttää vähemmän ilmavoimaa, tykistöä sekä pienempiä pommeja. Tämä pakottaa Israelin sotilaat kohtaamaan Hamasin taistelijat kaupunkisissisodassa.

Yhdysvallat on kieltäytynyt tukemasta Israelin hyökkäystä Rafahiin ilman uskottavaa suunnitelmaa siviilien evakuoimiseksi ja suojelemiseksi. Kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jake Sullivan sanoi viime viikonloppuisen Israelin-matkansa jälkeen, että toistaiseksi Israelin armeija ei ollut rikkonut Amerikan asettamia punaisia linjoja Rafahissa.

– Toistaiseksi olemme nähneet, että Israelin sotilasoperaatiot tällä alueella ovat olleet kohdennetumpia ja rajatumpia, eivätkä ole sisältäneet suuria sotilasoperaatioita tiheästi asuttujen kaupunkialueiden ytimeen, Sullivan sanoi The New York Timesin mukaan.

Sullivanin mukaan nyt on katsottava, mitä seuraavaksi tapahtuu, ja toteuttaako Israel Yhdysvalloille esittämänsä suunnitelmat operaation jatkosta.