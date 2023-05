IL: Viro sulkee pakolaisille tarkoitettuja asuntoloita Tallinnassa

Viron valtio sulkee Tallinnassa sijaitsevia pakolaisten asuntoloita, uutisoi Iltalehti. Koplissa ja Mustamäellä sijaitsevissa asuntoloissa asui pääosin Ukrainan sotaa paenneita pakolaisia.

Viro haluaisi asuttaa pakolaiset muualle kuin pääkaupunkiin. Pohjois-Tallinnan kaupunginosajohtaja Manuela Pihlap on ehdottanut asuntoloiden hallinnon siirtämistä valtiolta kaupungille, jolloin valtiolle ei tulisi niistä kustannuksia, mutta valtio on kieltäytynyt tästä.

Viro on perustellut toimintaansa sillä, että maahan saapuvien pakolaisten tulisi työllistyä ja löytää oma asunto pian maahantulonsa jälkeen.

Osa asuntoloissa asuneista ukrainalaispakolaisista on palannut takaisin kotimaahansa, osa on majoittunut Tallinnan edustalle Tallinkin Isabella-laivalle. Moni asuntoloissa asuneista ukrainalaispakolaisista on vaikeasti työllistyviä, kuten vanhuksia tai pienten lasten yksinhuoltajia.