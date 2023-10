IL: Viking Linen alus teki U-käännöksen kuusi kilometriä satamasta – ”Täysi kaaos”

Helsingistä Tallinnaan matkalla ollut Viking XPRS joutui tekemään kovan merenkäynnin vuoksi U-käännöksen ja palaamaan Helsinkiin, uutisoi Iltalehti.

Helsingistä kello 10.30 lähteneen aluksen oli määrä saapua Tallinnaan aikataulun mukaan kello 13. Laiva kuitenkin kääntyi Marinetrafficin mukaan takaisin kohti Helsinkiä noin kello 13. Alus oli kääntyessään ehtinyt ohittaa Naissaaren ja oli juuri saapumassa Tallinnanlahdelle, noin kuuden kilometrin päähän Tallinnan satamasta.

Laivalla matkustaneen Cecilia Nordströmin mukaan aluksella vallitsi ”täysi kaaos”. Hän kertoo tavaroiden lennelleen ja ihmisten oksennelleen. Matkustajat olivat jo jonottamassa pääsyä autokannelle, kun matkustajille kuulutettiin, että laiva palaisi Helsinkiin.

– Oliko todella turvallisempaa lähteä takaisin avomerelle jäätävässä myrskyssä kuin mennä satamaan? Nordstörm ihmettelee.

Ilta-Sanomille asiaa kommentoinut Viking Linen tiedotuspäällikkö Christa Grönlund kertoo, että äkkinäinen käännös takaisin johtui odottamattomasta säästä.

– Säätila paheni matkan aikana aiemmin ennustetusta, Grönlund selittää.

Alus palasi lopulta Helsingin Katajanokan terminaaliin noin kello 16.15.

Viron yleisradioyhtiö ERR:n mukaan sää Tallinnassa on ollut lauantaina erittäin myrskyinen. Tallinnan edustalla on ollut ankaraa puuskittaista tuulta, jonka nopeus on ylittänyt jopa 30 metriä sekunnissa. Myös merenkorkeus on noussut Tallinnan mittauspisteillä jopa 1,3 metriä tavallista korkeammalle. Alueelle on julistettu myrskyvaroitus.