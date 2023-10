IL: Veturikuski on joutunut ajamaan jopa 10 ihmisen yli

Suomessa työskentelee veturinkuljettajia, jotka ovat uransa aikana ajaneet yli kymmenen ihmisen yli, Rautatiealan Unionin (RAU) työsuojeluvaltuutettu Jussi-Pekka Okero kertoo Iltalehdelle.

Aiemmin veturinkuljettajana itsekin työskennellyt Okero kertoo päälleajamisen olevan traumaattinen kokemus.

– Siitä jää sellainen syyllisyyden tunne, vaikka ohjaamosta tilanteelle on hyvin vähän tehtävissä. Yleensä se tilanne tulee kuitenkin niin nopeasti, ettei sitä välttämättä edes tiedä ensi käteen, että mitä on tapahtunut, hän sanoo IL:lle.

Junaonnettomuudet ovat puhuttaneet viime aikoina, sillä tällä viikolla kaksi ihmistä jäi junan alle pääkaupunkiseudulla. Kyse oli erillistä onnettomuuksista.

Okeron mukaan junan allejääntionnettomuudet ovat valitettavasti osa veturinkuljettajan työtä. Asia pyritään huomioimaan jo rekrytointi- ja koulutusvaiheessa. Okeron mukaan asia on kuitenkin arkipäiväistynyt jo liiaksi asti.

– Kuljettajien kantilta katsottuna asia on kokenut tietynlaisen normalisoitumisen. Näin ei saisi olla. Ei kauhean moni muu työssään joudu tilanteeseen, jossa menee ihmishenki. Näitä sattuu valitettavan paljon.

Se on aina yksilöllistä, miten kuljettaja reagoi onnettomuuteen. Onnettomuustilanteissa kuljettaja saa sairaspoissaolon ja apua työterveydestä, mutta asia ei välttämättä ole sillä loppuunkäsitelty. Joissakin tapauksissa onnettomuus on ollut kuljettajalle niin traumaattinen kokemus, että hänen työuransa on päättynyt.

– Se on niin yksilöllistä, miten siihen reagoi. On paikallaan, että sen lisäksi saa rennompaa ja kokemuspohjaista keskustelua, Okero sanoo IL:lle.